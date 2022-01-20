Hadise ile Mehmet Dinçerler evleniyor

Hadise, geçtiğimiz haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılmıştı. Ünlü sanatçı, ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Hadise ile Mehmet Dinçerler evlilik kararı aldı. Hadise, parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile birlikte evlilik kararı aldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. "Bizim bölümümüz başlasın" dedi.

Yüzüğün 3.2 milyon TL değerinde olduğu konuşuluyor.