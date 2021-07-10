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Hadise ile Mehmet Dinçerler aşk yaşıyor! Kaan Yıldırım-Çağla Şıkel haberlerinin ardından... - Magazin haberleri

Bir günde iki aşk bombası: Çağla Şıkel-Kaan Yıldırım, Hadise-Mehmet Dinçerler...

Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel hakkında çıkan aşk dedikodularının yankıları sürerken bir sürpriz haber de Hadise'den geldi. Ünlü şarkıcının, iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir birlikteliğe yelken açtığı konuşuluyor. Hadise ve Dinçerler, önceki akşam Bodrum'daki bir mekanda eğlenirken görüntülendi

10.07.2021 - 01:12 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Magazin gündemi bir günde ortaya atılan iki aşk iddiasını konuşuyor. Öncelikle, geçtiğimiz ay Hadise ile ilişkisini noktalayan Kaan Yıldırım'ın, Çağla Şıkel ile aşk yaşadığı iddia edildi.

  • ALAÇATI'DA EĞLENDİLER

    İkili, Alaçatı'daki bir mekanda samimi bir şekilde eğlenirken görüldü. Yıldırım ile Şıkel'in daha sonra yine Alaçatı'daki başka bir mekanda buluşması 'aşk' dedikodularını iyicene alevlendirdi. Çiftin dün akşam da Urla'da baş başa yemek yediği konuşuluyor.

     

  • BODRUM'DA YAKALANDILAR
    Yıldırım ve Şıkel, haklarında çıkan haberlerle ilgili sessizliklerini korurken, sürpriz bir gelişme de Hadise cephesinden geldi.

    İddiaya göre; Ünlü şarkıcı, iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtı. Bodrum'daki bir mekanda Dinçerler ile samimi bir şekilde eğlenen Hadise'nin fotoğrafları sosyal medyada hızla yayıldı.

    Yıldırım ve Şıkel çiftinde olduğu gibi Hadise ile Mehmet Dinçerler'den de iddialara yanıt gelmedi.

    Dinçerler, daha önce ünlü oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamıştı.

  • İKİNCİ ŞANS MUTLULUK GETİRMEDİ

    2020'nin sürpriz aşkı Hadise ile Kaan Yıldırım, 2021'e girmeden yollarını ayırmıştı.

    "NOKTALADIM!"

    Hadise, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın." ifadelerini kullanmıştı.

  • "HANGİMİZİN PSİKOLOJİSİ YERİNDEYDİ?"

    Ancak ünlü çift ayrılığa dayanamadı. Hadise, ocak ayında reklam yüzü olduğu bir markanın lansmanında Kaan Yıldırım ile barıştığını açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, "Büyük konuşmamak lazım. Hepimiz insanız. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi? Kadınlar duygularını çok yoğun yaşıyor. Hemcinslerim benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Her şey yolunda. Şimdi çok mutluyuz" demişti.

    Ancak çiftin birlikteliği uzun sürmedi ve 6 ay sonra yollarını yeniden ayırdılar.

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