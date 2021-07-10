BODRUM'DA YAKALANDILAR

Yıldırım ve Şıkel, haklarında çıkan haberlerle ilgili sessizliklerini korurken, sürpriz bir gelişme de Hadise cephesinden geldi.

İddiaya göre; Ünlü şarkıcı, iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtı. Bodrum'daki bir mekanda Dinçerler ile samimi bir şekilde eğlenen Hadise'nin fotoğrafları sosyal medyada hızla yayıldı.

Yıldırım ve Şıkel çiftinde olduğu gibi Hadise ile Mehmet Dinçerler'den de iddialara yanıt gelmedi.

Dinçerler, daha önce ünlü oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamıştı.