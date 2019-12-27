Hadise ameliyat mı oldu? - Magazin haberleri

Son dönemde iddialı pozlarıyla adından söz ettiren Hadise hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Ünlü şarkıcının, Kim Kardashian'ın kalçasına sahip olmak için estetik operasyon geçirdiği öne sürüldü.

2. Sayfa'nın iddiasına göre; Hadise'nin, göğüslerine silikon taktırdı ve kalçasını Kardashian'a benzetmek için estetik ameliyat oldu.

"BU YAŞTA DELİRMİŞLER"

Ünlü oyuncu Nurseli İdiz de şarkıcı için, "Bu benim kızım yaşında. Hakikaten delirmişler bu yaşta. Yani bu kadar kendinle oynamak, sırf görselliğe yaslanmak benim dünya görüşümde olmadığı için. Lüzumsuz ve sonrasında daha fazla yıpratıyor insanı" şeklinde eleştirdi.