Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi Şimşir sokak üzerinde 10 bin metrekare alan üzerine kurulu 3 katlı kimyasal fabrikasında 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, Çatalca, Mimarsinan, Bahçeşehir, Sultangazi, Fatih, Şişli'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

129 personelin 40 itfaiye aracı ile müdahale ettiği yangın anında fabrikada bulunan kimyasal ürünlerde zaman zaman patlamalar yaşandı.



Fabrikadan yükselen dumanlar adeta gökyüzünü kaplardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken gökyüzünü kaplayan dumanlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi havadan görüntülendi.

İBB: ROBOT ARAÇLAR VE KÖPÜK SU KULELERİ İLE MÜDAHALE EDİLİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de yangına ilişkin açıklama geldi. Robot araçlar ve su kuleleri ile müdahale edildiği belirtilen açıklamada, yangına Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, Çatalca, Mimarsinan, Bahçeşehir, Sultangazi, Fatih, Şişli, Sultangazi, Bakırköy, Kıraç, Kartal, Tuzla, Kadıköy, Seyrantepe ilçelerinden 173 personelin 73 araçla müdahale ettiği aktarıldı. Fabrikadaki kimyasal maddelerin patlamasına değinilen açıklamada, “Fabrika içerisinde yangından dolayı patlamalar meydana geldiği için itfaiye ekipleri dışarıdan robot araçlar ve köpük su kuleleri ile yangına müdahaleleri devam etmektedir” denildi.

YANGININ NEDENİ BİLİNMİYOR

Akkim Yapı Kimyasalları AŞ, bugün Hadımköy fabrikasında çıkan yangının olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındığını duyurdu.

Akkim Yapı Kimyasalları AŞ'den yapılan açıklamada, Hadımköy fabrikasında bugün saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı bir yangın çıktığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alınmıştır. En büyük tesellimiz, olay sırasında herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Yangının çıkış sebebine yönelik yetkili ve görevli kurum ve kuruluşların gerekli araştırmaları devam etmektedir. Öte yandan, çalışanlarımızın güvenlik ve sağlığı, şirketimizde büyük önem verdiğimiz bir konudur. Bu hususta yetkili ve görevli kuruluşların sevk ettiği ekipler ile koordine içerisinde çalışılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.