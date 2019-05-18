18 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hadi'de bugün Efsane Türk Dizileri Gecesi yapılacak. Hadi yarışması bugün 20:30'da yayınlanacak. Yarışma öncesi katılımcılara ipucu sorusu verildi. Nusret Baba, Heredot Cevdet ve Ayhan Anne gibi karakterlerin yer aldığı diziden geldi. Instagram üzerinden yayınlanan Hadi ipucu sorusu işte şu şekilde...
HADİ İPUCU SORUSU
2002 yılında ATV'de yayımlanmaya başlayan ve bir ailenin başından geçenleri konu alan bir dizi hakkında sevgili hadiciler. Çekimleri Kuzguncuk'ta yapılan bu dizide; Nusret Baba, Heredot Cevdet ve Ayhan Anne gibi karakterler yer alıyor. Sizce hangi diziden bahsediyoruz?
HADİ İPUCU CEVABI
Ekmek Teknesi
EKMEK TEKNESİ DİZİSİ BİLGİLERİ
Ekmek Teknesi,16 Kasım 2002 yılında ATV'de yayımlanmaya başlayan ve bir ailenin başından geçenleri konu alan dizi. 2004 yılında Show TV'ye geçmiş ve 13 Haziran 2005 tarihinde ekranlara veda etmiştir.
Dizinin başrollerinde Savaş Dinçel "Nusret Baba", Sermin Hürmeriç "Ayhan anne", Ahmet Yenilmez "Celal", Cem Kılıç "Korkut", senarist ve "Heredot Cevdet" rolünde ise Hasan Kaçan vardır.
Orta direk Türk aile yapısını örneklemede başarılı bir örnek olarak Türk halkı tarafından benimsenmiştir. Özellikle, Türk dilinin kullanımındaki özen ve unutulmaya yüz tutmuş deyim ve atasözlerinin bol bol kullanılması ile dikkat çekmiştir.
Dizi Kuzguncuk, İstanbul'da çekilmiştir. Dizi çekim mekanlarının birçoğu, bu mahalledeki icadiye caddesi üzerindedir.
Dizi jenerik müziğiyle de ön plana çıkmıştır. Bu jeneriği İncesaz hazırlamıştı.
Dizinin 106 bölümünün, 72-106 bölümleri arasında, yalnızca 14 bölümü yapımcı firmalardan birisi olan Pana film tarafından dizinin resmi youtube adresine yüklenmiştir. Bu bölümler 72-85 arasıdır. Dizi 1-71 Sinegraf , 72-106 arası pana film tarafından çekilmiştir. Sinegraf dizinin 71 bölümünü 1080p yüksek çözünürlük olanağı sunarak youtube hesabına yüklemiştir.
6 Nisan 2015'te TRT1'de sadece Heredot Cevdet'in katılımıyla Heredot Cevdet Saati adıyla yeniden başlayacağı duyurulmuştur.
Oyuncular
Savaş Dinçel (Nusret)
Sermin Hürmeriç (Ayhan)
Kadir Çöpdemir (Kirli)
Peker Açıkalın (Cengiz)
Mehtap Bayri (Mehbare)
Arzu Oş (Sonnur)
Melike Güner (Sonay)
Ekin Türkmen (Songül)
Esin Civangil (Jale)
Şafak Sezer (Bahtiyar)
Binnaz Ergin (Nezaket)
Eray Demirkol (Naim)
Yaşar Üzer (Ruhi)
Cem Kılıç (Korkut)
Kerim Yağcı (Bican)
Ahmet Yenilmez (Celal)
Mehmet Usta (Ölü)
Şemsettin Terlan (Kıl)
Baykut Badem (Süha)
Binnur Şerbetçioğlu (Şelale)
Enis Danabaş (Tolga)
Açelya Akkoyun (Suzan)
Hasan Kaçan (Heredot Cevdet)
Deniz Salman (Taarruz Keçisi)
Mazhar Alanson (Medet)
Selin Dilmen (Necibe)
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