Hadi ipucu sorusu bu akşamki 20.30'daki Hadi Aşk-ı Memnu gecesi için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "Bihter'in Behlül'e 'Bizim dansımız' dediği dans nedir?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki Bihter'in Behlül'e "Bizim dansımız" dediği dans nedir? 27 Temmuz Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - 27 TEMMUZ

Aşk-ı Memnu gecesi bugün 20:30'da! Bugünkü ipucumuz Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizi olarak tarihe geçmiş Aşk-ı Memnu dizisinden geliyor sevgili hadiciler. Bihter'in Behlül'e "Bizim dansımız" dediği, sahneleri akıllara kazınan dansı hatırlıyor musunuz? Bu dans hangisiydi sizce?

HADİ İPUCU CEVABI: TANGO

AŞK-I MEMNU HAKKINDA

Aşk-ı Memnu, 4 Eylül 2008'den 24 Haziran 2010'a kadar yayınlanan ve 2 sezon süren Türk romantik drama dizisidir, Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem paylaşmaktadır. Dizi, final bölümüyle Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizi olarak tarihe geçmiştir. (Toplam izleyicide 23,4 ve AB grubunda 27,1 izlenme oranlarına ulaşmıştır.) Kerem Çatay tarafından yaratılan dizi İstanbul'da aynı evde yaşayan iki insanın yasak aşkını ve etraflarındaki hayatı konu alır. Dizi, Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Aşk-ı Memnu, 2008 yılının en popüler ve en çok izlenen drama dizilerinden biri olmuştur. Final bölümünde dizi, izleyicilerin yaklaşık %73.7'ini ekran başına çekmiştir.

Dizi, babasının ölümünden sonra Adnan Bey ile evlenen Bihter Yöreoğlu'nu ve eşinin manevi yeğeni Behlül ile yaşadığı yasak aşk üzerinde yoğunlaşır. Bihter ve henüz üniversitede okuyan eğlence düşkünü Behlül'ün, Adnan Bey'den ve evde yaşayan diğer insanlardan gizli bir ilişkisi olur. Onların hayatlarına ve yaşadıkları dramatik olaylara Mademoiselle De Courton (Deniz),Firdevs Yöreoğlu, Peyker Önal, Nihal Ziyagil ve Bülent Ziyagil ile diğerleri de dahil olur.