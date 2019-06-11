11 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hadi ipucu sorusu bu akşam 20.30'daki Hadi için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "'Süper Güçlerimiz Var' isimli şarkı ile gündeme gelen müzik grubu hangisi?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki 'Süper Güçlerimiz Var' isimli şarkı ile gündeme gelen müzik grubu hangisi? 11 Haziran Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.
HADİ İPUCU SORUSU - MÜZİK GECESİ
Müzik Gecesi bugün 20:30'da! İpucumuz ise 2001 sonlarına doğru kurulan Türk alternatif rock müziğin öncülerinden bir grup. Geçtiğimiz günlerde "Süper Güçlerimiz Var" isimli şarkı ile gündeme gelen müzik grubu hangisi sizce?
HADİ İPUCU CEVABI: MANGA
MANGA HAKKINDA
2001 sonlarına doğru kurulan Manga grubunun hikâyesi Yağmur Sarıgül “Yamyam” (Gitar)’ün barlarda “cover” parçaları yorumlayıp eğlendikleri gruptan ihraç edilmesiyle başladı. Yeni grubunda rock müzikle elektroniği, sert gitar riffleriyle rap vokalleri birleştirmek isteyen Yamyam öncelikle okuldan en yakın arkadaşı Orçun Şekerusta (Bass gitar)’yı gruba dahil etti. Sonrasında Özgür Can Öney (Davul),Efe Yılmaz (Turntable) ve Ferman Akgül (Vokal)’ün gruba dahil olmasıyla ilk kadro tamamlanmış oldu. Tarz olarak ise yeni yeni gönüllerini kaptırdıkları “nu metal” ve “hardcore” akımını benimsemişlerdi.
Albüm maceraları ise Eylül 2001'de Ferman’ın “Sing Your Song” yarışmasına katılma fikriyle başladı. Orçun’un özel nedenlerden dolayı gruptan ayrılmak zorunda kalmasıyla Cem Bahtiyar (Bass gitar) gruba dahil oldu ve Manga şu andaki yapısına kavuştu. Böylelikle beş ayrı karakteri, beş ayrı müzik zevkini ve beş ayrı duruşu sergileyen grup Japon çizgi romanı geleneğinin ünlü ekolü olan Manga ismiyle uzun yıllar sürecek albüm hayali için yola çıkmış oldu.
Sing Your Song Dönemi
İlk besteleri olan, “Kal Yanımda" parçasıyla “Sing Your Song” yarışmasından ikincilik ödülü aldılar ve yarışmada kazandıkları başarıyla yeni besteler üretmeye başladılar. Bu dönem içinde "Bitti Rüya", “Libido” ve "Yalan" gibi çok sevilen parçalarını yaptılar. Bir süre sonra yarışma döneminden tanıdıkları prodüktör Haluk Kurosman'dan gelen bir telefon ile artık emeklerinin karşılığını alacaklarına inanmaya başladılar[kaynak belirtilmeli]. Beste çalışmalarına ve konserlere ağırlık veren grup Türkiye'nin dört bir yanına gidip elliyi aşkın konserle müziklerini kitlelerle paylaşmaya başladı.
İlk Albüm: Manga
İlk albümleri 5 Aralık 2004’te grupla aynı adı taşıyan “Manga” adıyla Sony Music Türkiye ve GRGDN ortaklığında piyasaya sürüldü. “Kal Yanımda “adlı parçada Kargo’nun solisti Koray Candemir, “İz Bırakanlar Unutulmaz” adlı parçada Vega grubunun solisti Deniz Akyüz, “Dursun Zaman” adlı parçada ise Göksel konuk sanatçı olarak albümde yer aldı. Dinleyicilerden gelen destekle 180.000’ i aşan albüm satışıyla Altın Plak ödülünün sahibi oldular. Ayrıca "Bir Kadın Çizeceksin" şarkısı EA Sports'un FIFA 2006 oyunu sound trackine dahil edildi. Albümden çekilen video klipler sırasıyla "Bir Kadın Çizeceksin", "Bitti Rüya", ve "Dursun Zaman" olmuştur. 2007 yılında ise "Yalan" adlı şarkılarına klip çekmişlerdir.Bu albümde Spa adlı bir karakter kullanılmıştır.
Eurovision 2010
TRT Genel Müdürlüğü 2010 yılında Norveç’te gerçekleştirilecek olan Eurovision Şarkı Yarışması finalinde, Türkiye’yi temsil etmek üzere Manga ile anlaştı.
Haber kurumundan yapılan yazılı açıklamada "Oslo'da, 29 Mayıs 2010 tarihinde finali gerçekleştirilecek olan 55. Eurovision Şarkı Yarışmasında Ülkemizi MaNga temsil edecektir." denildi.
Manga grubu Türkiye'yi "We Could Be The Same" isimli şarkı ile temsil etti ve 29 Mayısta düzenlenen Eurovision 2010 Yarışması'nda Almanya'nın birinciliğinin ardından yarışmayı 2. olarak tamamladı ve Sertab Erener'den sonra Türkiye'nin aldığı en iyi dereceye sahip oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!