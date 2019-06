Hadi ipucu sorusu bu akşam 20.30'daki Hadi için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "'Süper Güçlerimiz Var' isimli şarkı ile gündeme gelen müzik grubu hangisi?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki 'Süper Güçlerimiz Var' isimli şarkı ile gündeme gelen müzik grubu hangisi? 11 Haziran Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - MÜZİK GECESİ

Müzik Gecesi bugün 20:30'da! İpucumuz ise 2001 sonlarına doğru kurulan Türk alternatif rock müziğin öncülerinden bir grup. Geçtiğimiz günlerde "Süper Güçlerimiz Var" isimli şarkı ile gündeme gelen müzik grubu hangisi sizce?

HADİ İPUCU CEVABI: MANGA

MANGA HAKKINDA

2001 sonlarına doğru kurulan Manga grubunun hikâyesi Yağmur Sarıgül “Yamyam” (Gitar)’ün barlarda “cover” parçaları yorumlayıp eğlendikleri gruptan ihraç edilmesiyle başladı. Yeni grubunda rock müzikle elektroniği, sert gitar riffleriyle rap vokalleri birleştirmek isteyen Yamyam öncelikle okuldan en yakın arkadaşı Orçun Şekerusta (Bass gitar)’yı gruba dahil etti. Sonrasında Özgür Can Öney (Davul),Efe Yılmaz (Turntable) ve Ferman Akgül (Vokal)’ün gruba dahil olmasıyla ilk kadro tamamlanmış oldu. Tarz olarak ise yeni yeni gönüllerini kaptırdıkları “nu metal” ve “hardcore” akımını benimsemişlerdi.

Albüm maceraları ise Eylül 2001'de Ferman’ın “Sing Your Song” yarışmasına katılma fikriyle başladı. Orçun’un özel nedenlerden dolayı gruptan ayrılmak zorunda kalmasıyla Cem Bahtiyar (Bass gitar) gruba dahil oldu ve Manga şu andaki yapısına kavuştu. Böylelikle beş ayrı karakteri, beş ayrı müzik zevkini ve beş ayrı duruşu sergileyen grup Japon çizgi romanı geleneğinin ünlü ekolü olan Manga ismiyle uzun yıllar sürecek albüm hayali için yola çıkmış oldu.

Sing Your Song Dönemi

İlk besteleri olan, “Kal Yanımda" parçasıyla “Sing Your Song” yarışmasından ikincilik ödülü aldılar ve yarışmada kazandıkları başarıyla yeni besteler üretmeye başladılar. Bu dönem içinde "Bitti Rüya", “Libido” ve "Yalan" gibi çok sevilen parçalarını yaptılar. Bir süre sonra yarışma döneminden tanıdıkları prodüktör Haluk Kurosman'dan gelen bir telefon ile artık emeklerinin karşılığını alacaklarına inanmaya başladılar[kaynak belirtilmeli]. Beste çalışmalarına ve konserlere ağırlık veren grup Türkiye'nin dört bir yanına gidip elliyi aşkın konserle müziklerini kitlelerle paylaşmaya başladı.

İlk Albüm: Manga

İlk albümleri 5 Aralık 2004’te grupla aynı adı taşıyan “Manga” adıyla Sony Music Türkiye ve GRGDN ortaklığında piyasaya sürüldü. “Kal Yanımda “adlı parçada Kargo’nun solisti Koray Candemir, “İz Bırakanlar Unutulmaz” adlı parçada Vega grubunun solisti Deniz Akyüz, “Dursun Zaman” adlı parçada ise Göksel konuk sanatçı olarak albümde yer aldı. Dinleyicilerden gelen destekle 180.000’ i aşan albüm satışıyla Altın Plak ödülünün sahibi oldular. Ayrıca "Bir Kadın Çizeceksin" şarkısı EA Sports'un FIFA 2006 oyunu sound trackine dahil edildi. Albümden çekilen video klipler sırasıyla "Bir Kadın Çizeceksin", "Bitti Rüya", ve "Dursun Zaman" olmuştur. 2007 yılında ise "Yalan" adlı şarkılarına klip çekmişlerdir.Bu albümde Spa adlı bir karakter kullanılmıştır.

Eurovision 2010

TRT Genel Müdürlüğü 2010 yılında Norveç’te gerçekleştirilecek olan Eurovision Şarkı Yarışması finalinde, Türkiye’yi temsil etmek üzere Manga ile anlaştı.

Haber kurumundan yapılan yazılı açıklamada "Oslo'da, 29 Mayıs 2010 tarihinde finali gerçekleştirilecek olan 55. Eurovision Şarkı Yarışmasında Ülkemizi MaNga temsil edecektir." denildi.

Manga grubu Türkiye'yi "We Could Be The Same" isimli şarkı ile temsil etti ve 29 Mayısta düzenlenen Eurovision 2010 Yarışması'nda Almanya'nın birinciliğinin ardından yarışmayı 2. olarak tamamladı ve Sertab Erener'den sonra Türkiye'nin aldığı en iyi dereceye sahip oldu.