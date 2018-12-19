Hadi ipucu 19 Aralık sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün saat 20.30'daki Hadi ipucu olarak Oscar ödülü almış ünlü bir yönetmen işaret edildi işaret edildi. Hadi ipucu 19 Aralık sorusu ise; "1939 yapımı "Rüzgâr Gibi Geçti" ve "Oz Büyücüsü" filmlerinin yönetmeni kimdir?

HADİ İPUCU SORUSU 19 ARALIK

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi bugün 12:30'da

Hadi İpucu; Hollywood dünyası ilginç başarı hikayeleriyle doludur. Şüphesiz bunlardan biri de Hollywood'a şoför dublörü olarak girip, En İyi Yönetmen dalında Oscar kazanan bir adamın hikayesidir. İpucumuz işte bu yönetmenle ilgili. 1939 yapımı "Rüzgâr Gibi Geçti" ve "Oz Büyücüsü" filmlerinin yönetmeni kimdir?

HADİ İPUCU SORUSU YANITI: VİCTOR FLEMING

Victor Fleming (23 Şubat 1889 - 6 Ocak 1949), Oscarlı film yönetmeni. 1939 yılında Rüzgâr Gibi Geçti filmi ile En İyi Yönetmen Oscarı'nı almıştır. The Wizard of Oz filminin de yönetmenidir.

1998 yılında Amerikan Film Enstitüsü'nün yayınladığı AFI's 100 Years... 100 Movies listesinin ilk 10'nunda iki filmi birden olan tek yönetmendir. Bu filmlerden Rüzgâr Gibi Geçti (1939) dördüncü, The Wizard of Oz (1939) altıncı sırada idi.