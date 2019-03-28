Hadi ipucu sorusu bugün saat 12.0'daki soru için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "Ebeveyn gövdesine monte edilebilen bebek taşıma aparatı nedir?" sorusu işaret edildi. Hadi'de bugünkü büyük ödül 15.00 TL. Son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül paylaştırılacak. 28 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - 28 MART

bebekbeslenmesi.com Özel hadisi bugün 12.30'da!

Ödül bebekbeslenmesi.com’dan 15.000 TL!

Henüz yürüyemeyen bebeklerin sorunlarından biri de kucakta taşınmalarıdır. Annelerin işlerini biraz olsun hafifletebilmek için geliştirilen ve ebeveyn gövdesine monte edilebilen bebek taşıma aparatlarından haberiniz var mı? Peki; bebeği rahatça taşımanızı sağlayan bu taşıma ürününe ne isim verildiğini biliyor musunuz?

HADİ İPUCU CEVABI: ANA KUCAĞI

Hadi joker kodu: "bebekbeslenmesi" olarak açıklandı. Ancak jokerler kısa sürede tükendi.