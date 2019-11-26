Hadi ipucu 26 Kasım sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; "Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu" sözüyle ünlü Shakespeare karakteri kimdir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 26 Kasım sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 26 KASIM

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı...

HADİ İPUCU SORUSU 26 KASIM CEVABI: HAMLET