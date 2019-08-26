Hadi ipucu 26 Ağustos sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Telsiz telgrafı icat eden ve radyonun mucidi kimdir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 26 Ağustos sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 26 AĞUSTOS

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı...

HADİ İPUCU SORUSU 26 AĞUSTOS CEVABI: GUGLIELMO MARCONI