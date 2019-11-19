19 Kasım Hadi ipucu sorusu ve cevabı

Hadi ipucu 19 Kasım sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Evvelim Sen Oldun, Yazımı Kışa Çevirdin türküleriyle ünlü halk ozanımız kimdir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 19 Kasım sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 19 KASIM

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı...

HADİ İPUCU SORUSU 19 KASIM CEVABI: NEŞET ERTAŞ