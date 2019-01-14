Hadi ipucu sorusu bugün, Saadet öğretmen olarak tanınan Saadet Özkan'ın kurduğu Uluslararası Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nden (UCIM) geldi. Hadi uygulaması AppStore ve Google Play’den indirildikten sonra her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da online olarak düzenleniyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. 14 Ocak Hadi ipucu sorusu "UCIM’in logosu nedir?" oldu. İşte Hadi ipucu sorusu ve cevabına dair detaylar..

HADİ İPUCU SORUSU - 14 OCAK

hadi bugün 12.30’da!

İpucumuz bir dernekten geliyor...

UCIM, Saadet Özkan isimli bir öğretmenin kurduğu Uluslararası Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin kısa adı. Ülkemizde pek çok proje gerçekleştiren derneğin sloganı “çocuklar susmayacak UCIM yanlarında” olacakmış. Peki UCIM’in logosu nedir biliyor muyuz?

HADİ İPUCU CEVABI: MAVİ KELEBEK

UCIM NEDİR?

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği; Kısa adı “UCİM”dir. Derneğin amacı bireyin doğum öncesinden başlayarak tüm gelişim evrelerinde sağlıklı bir biçimde yetişmesini sağlamak ; her nevi fiziksel, duygusal ve cinsel istismar ile her türlü ihmalden korumak ve önlemek için :

“çocuk istismar ve ihmali” ile ilgili:

a) Bilimsel yöntemlerle bilgi elde etmek ve üretmek,

b) Çocuk istismar ve ihmalinin önlenmesi ile ilgili bilgileri yaymak,

c) Çocukla ilgili alanlarda çalışanların bilgilerini ve deneyimlerini birbirlerine iletebileceği ortamı sağlamak,

d) Gerektiğinde çocukla ilgili alanlarda çalışanlara çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesi, istismar ve ihmal edilen çocukların sağaltımı konusunda danışmanlık yapmak

e) Çocuk istismarı ile ilgili açılan , açılacak ve devam eden her türlü şikayet , dava ya da hukuki iş ve işlemde istismar mağduru çocuklara hukuki yardım sağlamak , dava ve işlerini takip etmek, yardım ve destek olmak,

g) 03.04.2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan Çocuk haklarına dair sözleşmenin başvuru usullerine ilişkin ihtiyari protokolün ilgili maddelerine göre bireysel başvuruda bulunmak,

f) Konusu ve amacı ile ilgili her türlü ulusal ve uluslararası sosyal projeler hazırlamak ve uygulamak

g) Çocuk istismarı ile ilgili her türlü fiziksel ve ruhsal tanı , teşhis ve tedavi merkezi ile sığınma ve rehabilitasyon merkezleri açmak ve işletmektir.

Derneğin misyon cümlesi;

"ÇOCUK İSTİSMARINA HAYIR. ÇOCUK SUSAR SEN SUSMA"

Derneğin Sahip Olduğu Değerler; Gönüllülük, Karşılıksız Yardımseverlik, Dürüstlük, Güvenilirlik olarak belirlenmiş olup SAADET ÖĞRETMEN ÇOCUK İSTSMARI İLE MÜCADELE DERNEĞİ siyasetle uğraşamaz. Derneğin amacı hiçbir resmî kurum ve/veya kuruluşun amaçlarına aykırı olamaz.