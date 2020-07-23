Reuters

Twitter geçen hafta güvenlik sistemini aşmayı başaran hackerların aralarında Hollanda'dan seçilmiş bir yetkilinin de bulunduğu 36 hesabın kişisel mesajlaşmalarını okuyabildiğini açıkladı.

Twitter'dan dün yapılan açıklamada diğer seçilmiş yetkililerin mesajlarına erişildiğiyle ilgili herhangi bir kanıt bulunamadığı ifade edildi. Hackerlar geçen hafta aralarında Bill Gates, Joe Biden, Elon Musk gibi isimlerin "doğrulanmış" hesaplarının da bulunduğu 45 hesaptan tweet atmıştı.

Twitter, mesajları hackerların eline geçen 36 hesap arasında doğrulanmış hesaplar bulunup bulunmadığı sorusuna yanıt vermeyeceğini söyledi.