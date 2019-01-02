02 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kendilerine 'Dark Overlord' ismini veren uluslararası hacker grubu, ellerinde 9/11'de ABD'nin dünya ticaret merkezinin ikiz kulelerinin çökertilmesine ait yayınlanmamış dosyaları ele geçirdiklerini bitcoin cinsinden fidye ödenmemesi halinde yayınlamakla tehdit etti.
2017'de Netflix yayınlanmamış 'Orange is the New Black' serisini çalan hacker grubu, ismini açıklamadıkları ABD merkezli bir hukuk firmasını hacklediğini açıkladı. Hacker grubu çalınan belgelerin içinde yüzlerce sayfalık dava dosyalarının ve 18 bin e-mail'in uzman gözetiminde alınan şahit ifadelerinin ve hükümet yetkilileri ile yapılan yazışmaların yer aldığını iddia etti.
Hacklenen hukuk firmasının Dark Overlord hacker grubuna hatırı sayılır miktarda fidye ödediği belirtildi.
ABD hükümeti 4 haziranda bir hacker grubunun federal hükümeti için çalışan en az 4 milyon kişinin bilgisini ele geçirdiğini söyledi.
Dark Overlord'a göre çalınan veriler Londra'nın Lloyds sigorta ve gayrimenkul piyasasındaki Silverstein Properties ile bağlantılı.
Dark Overlord'ın açıklamasında dava dosyasının Amerikan Federal Ajansları FBI ve CIA, Ulaşım Güvenlik İdaresi, Federal Havacılık İdaresi ve Savunma Bakanlığı ile ilgili olduğu belirtildi.
Hackerler çaldıkları verilerin bir kısmını yayınladı. Fidye miktarı açıklanmadı ancak çalınan bilgilerin teröristlerden ABD'nin diplomatik rakiplerine kadar herkesin erişimine açılabileceğini söylendi.
Hackerların açıklamasında "Yakın gelecekte halka açık bir yayınlama yapılsa da çok gizli ve kıymetli belgelerin şahsi satışı için saklanacağını garanti ediyoruz" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, 9/11 soruşturmalarına dahil olan kişi ve kuruluşlara ait değerli dosyaların fidye ödenerek elde edileceği belirtildi.
Son yayınlanan mesajın olaylarla doğrudan ilgisi bulunan firmalara, hava yolları ve hükümet ajanslarına, onlarca hukuk bürosuna yönelik olduğu "Fidye parasını ödeyin yoksa bu belgelerler sizi gömeriz" ifadesi yer aldı. Mesajda, "Eğer bizi yanıltmaya devam ederseniz her seferinde bir üst seviyedeki belgeleri açıklamaya devam edeceğiz" denildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!