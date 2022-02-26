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Hacet namazı nedir, ne zaman ve nasıl kılınır? Diyanet'e göre Hacet namazı kılınışı nasıl ve kaç rekat, fazileti ne?

Hacet namazı nedir, ne zaman ve nasıl kılınır? Diyanet'e göre Hacet namazı kaç rekat?

Mübarek Miraç Kandili için heyecanlı bekleyiş devam ederken kandil öncesinde kandilde yapılması uygun olan ibadetler ve dualar merak konusu oldu. Bilindiği gibi kandillerde yapılan ibadetlerden biri de Hacet namazıdır. Hace namazının kılınışı ve duası Müslümanlar tarafından araştırılıyor.

26.02.2022 - 15:23 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Müslüman alemi 27 Şubat Pazar günü, Hz. Muhammed'in miraca yükselip Allah'a ve öte dünyaya dair bilgi sahibi edinmesinin hürmetine Miraç Kandili'ni idrak edecek. Kandil günlerdinde ibadet etmeyi önemseyen Müslümanlar Miraç Kandili ibadetlerinden biri kabul edilen hacet namazını araştırıyor. Miraç kandilinde hacet namazı kılacak olan Müslümanlar hacet namazı kılınışını ve hacet namazının faziletini merak ediyor. İşte hacet namazı hakkında merak edilenler ve hacet namazı kılınışı 

  • HACET NAMAZI NEDİR, FAZİLETİ NE?

    Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden hacet namazı ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Diyanet'in hacet namazı başlığında kullanılan ifadeler şöyle:

    Bir müslüman, ihtiyacı olan bir şeyi elde etmek için Allah’ın kendisine öğrettiği sebepleri ve kanunları elinden geldiği kadar yerine getirmeye çalışmalı ve sonucunu da Allah’tan beklemelidir. Bununla birlikte ahirete veya dünyaya ait bir dileğin gerçekleşmesi isteği ile Allah rızası için namaz kılması da uygundur. Kılınan bu namaza “Hâcet namazı” denir. Bu konuda Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kişi, ihtiyacı olan bir şeyi Allah’tan veya bir insandan isteyeceği zaman önce güzelce abdest alsın, sonra iki rekât namaz kılsın."

  • HACET NAMAZI DUASI NEDİR?

    Hz. Muhammed (S.A.V.) hadislerine göre hacet namazının ardından okunacak dua şöyle: 

    “Hilim ve kerem sahibi Allah’tan başka ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım! Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini kazandıracak sebepleri, her çeşit iyiliği elde etmeyi ve her türlü günahtan kurtulmayı senden niyaz ediyorum. Affetmediğin hiçbir günâhımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Rızâna uygun olan her türlü dileğimi kabul buyur!”) (Tirmizî, Salât, 236; İbn Mâce, İkâmet’u-Salat, 189)

  • HACET NAMAZI KAÇ REKAT?

    Hâcet namazı dört veya iki rekât olarak kılınabilir. On iki rekât kılınabileceği şeklinde de rivayet vardır. 

  • HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

    Bu namazı dört rekât kılacak olan kişi, birinci rekâtında Fâtiha sûresinden sonra üç defa Ayetü’l-kürsî, diğer üç rekâtında da birer Fâtiha ile birer İhlas, Felak ve Nâs sûrelerini okur. Sonra da yukarıdaki duayı yapar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 472-473).

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