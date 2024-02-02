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        Haberler Gündem İnanç Hacet duası okunuşu ve anlamı

        Hacet duası okunuşu ve anlamı

        Dua etmek, müslümanlar için önemli bir ibadettir. Müslümanlar, sıkıntılı, darda olduğu zamanlarda Allah'a (CC) dua eder, Allah'tan kendilerini bu sıkıntılı durumdan kurtarmasını dilerler. Bu duaların başında da Hacet duası gelir. Hacet duası nasıl okunur, anlamı nedir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 13:59 Güncelleme: 02.02.2024 - 13:59
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        Hacet duası
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        Müslümanlar kazadan beladan korunmak, işlerinin hayırlı kazançlar getirmesi, bolluk ve bereket gibi birçok şey için dua ederler. Allah’tan birşey “istemek” Kur’an-ı Kerim’de açık bir şekilde yazmaktadır. Bu yazımızda hacet duası ne anlama gelir, hacet duası nasıl okunur, hacet ne demek gibi soruların cevaplarını arayacağız.

        Hacet Duası Okunuşu

        Hacet duası müslümanlar için dilek ve isteklerin belli bir takım kurallar, ritüeller çerçevesinde yapılması demektir. Hacet kelime olarak “ihtiyaç duyulan şey” anlamına gelmektedir. Peygamberimiz (SAV) bu konuda şöyle buyurmuştur:

        • “Kimin, Allah’tan veya insanlardan bir dileği varsa, şartlarına uygun güzel bir abdest alsın, sonra iki rekat namaz kılsın, sonra da Allah’a sena etsin, Allah’ın Resûlüne salât ve selâm getirsin. Daha sonra şöyle dua etsin:

        Lâ ilâhe illallâhu’l-halîmül-kerîm.

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        Sübhâne rabbi’l-arşi’l-‘azîmi’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-‘âlemîn. Es’elüke mûcibâti rahmetike ve ‘azâime mağfiratike ve’l-ğanîmete min külli birrin ve’s-selâmete min külli ismin. Lâ tedağ lî zenben illâ ğafertehû velâ hemmen illâ ferractehû velâ hâceten hiye leke ridan illâ kadaytehâ yâ erhame’r-râhimîn.”

        Hacet Duası Anlamı

        Hacet duasını yapmadan önce iki, dört ya da 12 rekat namaz kılmanız önerilir. Bu namazlar iki ya da ikinin katları şeklinde yerine getirilir. Hacet namazında her rekatta Fatiha suresinden sonra okuyacağınız sureler bellidir.

        İlk rekatta, Fatiha ve üç defa Ayet-el Kürsi, diğer rekatlarda ise Fatiha ile birer defa İhlas, Felak ve Nas surelerini okumalısınız.

        Hacet duası için namazı kıldıktan sonra hacet duasını edebilirsiniz. Bu duayı ister Arapça ister Türkçe olarak edebilirsiniz. Hacet duası Türkçe anlamı şöyledir:

        • “Alemlerin sahibi Yüce rabbim, sana yalvarıyorum. Âlemlere rahmet olarak gönderdiğin fahri kainat sevgili Peygamberimizi (SAV) araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberimiz, seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin hatrına hacetimi kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi! Fahri kainat efendimizi bana şefaatçi eyle! Onun hürmetine duamı kabul et!”

        Duanızı ettikten sonra, duanın sonunda ne hacetiniz ve ne ihtiyacınız varsa onu dil ile söyleyip, Allah’tan hayırlısıyla olmasını diliyorsunuz.

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        Aslında çeşitli hacet duaları da mevcuttur. Aynı şekilde hacet namazı kılındıktan sonra hacet duası şöyle de yapılabilir.

        “Allahümme innî es’elüke tevfîka ehli’l-hüdâ ve a’mele ehli'l-yakîni ve münâsahete ehli't-tevbeti ve azme ehli-s-sabri ve cidde ehli'l-haşyeti ve talebe ehli'r-rağbeti ve teabbüde ehli'l-vera'i ve irfâne ehli'l-ilmi hattâ ehâfek. Allahümme innî es'elüke mehâfeten tahcizünî an ma’siyetike hatta a'mele bi tâatike a’melen estehikku bihi rızâke ve hattâ ünâsıhake bi't-tevbeti havfen minke ve hattâ uhlisa leke'n-nasîhate hubben leke ve hattâ etevekkele aleyke fi'l-umûri ve husni zannin bike. Subhâne hâliki'n-nûr."

        Türkçe Anlamı:

        “Allah'ım, Senden hidâyet ehlinin başarısını, yakîn ehlinin amellerini, tövbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, haşyet ehlinin ciddiyetini, rağbet ehlinin talebini, verâ ehlinin ibadetini, ilim ehlinin irfânını isterim ki, Senden gereği gibi korkayım. Allah'ım, Senden öyle bir korku isterim ki, o beni Sana isyandan menetsin; tâ ki, Sana itâat ile öyle amel edeyim ki, onunla Senin rızana ereyim; Senden korkarak tövbeyle Sana döneyim; sırf Senin sevgini kazanmak için hâlis nasihat edeyim; her işte Sana güvenip Sana dayanayım; Sana güzel zan besleyeyim. Nûrun yaratıcısı Allah'ı tesbih ederim."

        Hacet duasını okuduktan sonra Allah’tan hacetimizi yerini getirmesi yolunda istek ve dilekte bulunmalıyız. Duanın sonunu “Allah hayırlısıysa versin” diye bitirmeliyiz.

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        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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