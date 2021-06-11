Elbiselere çamaşır suyu döküldüğünü anlayan Yıldız, güvenlik kamerasını kontrol etti. Yaptığı kontrolde mağazaya gece saatlerinde birinin anahtarla girdiğini görünce polise bilgi verdi.

İhbar üzerine mağazaya polis ekipleri sevk edildi. Yapılan güvenlik kamerası incelemesinde şüphelinin anahtarla içeriye girdikten sonra ilk olarak elektriği kapattığı görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri görüntülerden yola çıkarak şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Mağaza sahibi Ebuzer Volkan Yıldız, "Dükkanımızın kapısını normal kilidi anahtarla açarak içeriye giriyor. Direk esans bölümüne geçerek zarar veriyor. Ayrıca alt kata giderek buradaki elbiselere çamaşır suyu dökerek zarar veriyor. Buraya hırsızlık için değil, tamamen mallarımıza zarar vermek için giriyor. Kamera görüntülerinin alındığını bildiği için fişleri çekip, elektriği kesiyor. Kasada 300 lira paramız vardı. Paraya dokunmayarak çıkıp gidiyor" dedi.