Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? Diyanet duyurdu
Hacı adaylarını yakından ilgilendiren Hac kura takvimi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan hac ön kayıt, hac kayıt yenileme ve güncelleme işlemleri 21 Eylül'de sona erdi. Peki, 2026 Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?
Hac kura tarihleri belli oldu. İlk kez hac vazifesini yerine getirecekler e-Devlet üzerinden başvurusunu yaptı. İşte, kura takvimine ilişkin bilgiler
2026 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, “2026 yılı hac kurası 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30’da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda çekilecektir.” dedi.
15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda yapılacak kura çekimi, Hac ve Umre Kurulu üyelerinin katılımıyla noter ve basın huzurunda dijital ortamda yapılacak. Vatandaşlar kura çekimini canlı olarak takip edebilecek.
1 milyon 615 bin 44’ü kaydını güncelleyen, 184 bin 791’i hacca gitmek amacıyla ilk defa hac için ön kayıt yaptıran olmak üzere, 1 milyon 799 bin 835 vatandaş hac kurasına katılmaya hak kazandı.
