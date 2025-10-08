HAC KURASI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac kura çekim tarihini henüz resmen duyurmadı.

Ancak geçtiğimiz yıl kuraların 31 Ekim 2024’te yapılmış olması, bu yıl da benzer bir takvimin izleneceğine işaret ediyor.