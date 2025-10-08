Hac kuraları ne zaman çekilecek?
Hac kura çekimi sonuçları, kutsal topraklara gitme hayali kuran vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklayacağı kura takvimi yakından takip edilirken, bu yıl hacca gitmek isteyen adaylar "Hac kuraları ne zaman çekilecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, hac kura tarihi belli oldu mu? İşte hac kura sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sorgulama ekranına dair merak edilen detaylar...
Hac kuraları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 21 Eylül’de tamamlanan ön kayıt sürecinin ardından gözler şimdi kura çekimine çevrildi. Manevi yolculuğa çıkmak isteyen binlerce hacı adayı, sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmek için araştırmalarını hızlandırmış durumda. Peki, hac kuraları ne zaman yapılacak? İşte, sürece ilişkin merak edilen detaylar...
HAC KURASI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac kura çekim tarihini henüz resmen duyurmadı.
Ancak geçtiğimiz yıl kuraların 31 Ekim 2024’te yapılmış olması, bu yıl da benzer bir takvimin izleneceğine işaret ediyor.
Buna göre, 2026 hac kura çekiminin Ekim ayının son günlerinde ya da Kasım ayının ilk haftasında gerçekleşmesi öngörülüyor.
