Hac kura çekimi ne zaman, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Hac kuraları nasıl öğrenilir?
Hacı adaylarının Hac kura çekimi heyecanı başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Hac ön kayıtları 5 Eylül'de sona eriyor. 2026 yılında hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar çekiliş kura sonucunu merakla bekliyor. Milyonlarca hacı adayının beklediği hac kura çekilişi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Peki Hac kura çekimi ne zaman, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Hac kuraları nasıl öğrenilir?
Türkiye'de yüz binlerce hacı adayı, 2026 yılının hac kurasının çekilmesini heyecanla bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hac ön kayıt süreci bugün sona eriyor. Kutsal topraklara gitmek isteyen Hacı adayları için Hac kura çekimi sonuçları büyük önem taşıyor. Peki, 2026 Hac kura çekimi ne zaman ve kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
2026 HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme için süreç 11 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasını kapsıyor. Ardından kura çekimi gerçekleştirilecek. Tarihler Diyanet tarafından açıklanacak.
Ancak 2025 yılında hacca gidecekler için ön kayıtlar 5 Ağustos 2024 – 16 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Ardından kura çekimi de 31 Ekim 2024 Perşembe günü düzenlenmişti.
HAC KURASI 2026 NE ZAMAN?
Kura, kesin kayıt, hac takvimi gibi konularda Başkanlığımızca yapılacak duyuru ve bilgilendirmeleri Diyanet'in web sitesi (hac.gov.tr) ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.
HAC KURALARI NASIL SORGULANIR?
Başvuru sürecini tamamlayan adaylar ise e-Devlet üzerinden kayıt durumlarını sorgulayarak işlemlerini kontrol edebilecek.
