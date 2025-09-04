Hac kura çekimi ne zaman, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Hac kuraları nasıl öğrenilir?

Türkiye'de yüz binlerce hacı adayı, 2026 yılının hac kurasının çekilmesini heyecanla bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hac ön kayıt süreci bugün sona eriyor. Kutsal topraklara gitmek isteyen Hacı adayları için Hac kura çekimi sonuçları büyük önem taşıyor. Peki, 2026 Hac kura çekimi ne zaman ve kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?