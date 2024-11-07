Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen süreçte önümüzdeki yıl ibadetlerini yerine getirmek üzere kutsal toprakları ziyaret etmeye hak kazanan hacı adayları için hac kesin kayıt tarihleri 4 Kasım’da başlamıştı. Hac kurasında ismi çıkan ancak kesin kayıt yaptırmayanların yerine, boş kontenjan kayıtları alınacak. Peki Hac boş kontenjanlar açıklandı mı? Hac kesin kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?