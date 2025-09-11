Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Habur Gümrük Kapısı'nda ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Habur Gümrük Kapısı'nda 3 şahin ve 2 makak maymunu ele geçirildi

        Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 şahin ve 2 makak maymunu ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 11:22 Güncelleme: 11.09.2025 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Habur Gümrük Kapısı'nda ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Habur Gümrük Kapısı'nda 3 şahin ve 2 makak maymunu ele geçirildi.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen saha devriyesi ve risk analizi çalışmaları kapsamında; bir otomobilin şoför ve yolcu koltuğu altındaki boşluğa gizlenmiş 3 şahin, bir TIR'ın alt bölümüne saklanmış tahta kafes içinde ise 2 makak maymunu bulundu.

        Ele geçirilen canlı hayvanlar, Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında olup olmadıklarının belirlenmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Olaya ilişkin Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Habur Sınır Kapısı
        #maymun
        #Şahin
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Vergide aile yok
        Vergide aile yok
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        Migrenin gizli düşmanı!
        Migrenin gizli düşmanı!
        İlkay Gündoğan transferinin perde arkası!
        İlkay Gündoğan transferinin perde arkası!
        37 ilin emniyet müdürü değişti
        37 ilin emniyet müdürü değişti
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        ABD'li aktivist hayatını kaybetti
        ABD'li aktivist hayatını kaybetti
        Ali Koç: Yeni bir macera mı, şampiyonluk mu?
        Ali Koç: Yeni bir macera mı, şampiyonluk mu?
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası!
        Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası!
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        Poligondan tabanca ve mermi çaldı!
        Poligondan tabanca ve mermi çaldı!
        Von der Leyen: Savaş hatları çiziliyor
        Von der Leyen: Savaş hatları çiziliyor
        Trump: İşte başlıyoruz
        Trump: İşte başlıyoruz
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Habertürk Anasayfa