Habur'da 5 milyon liralık kaçak eşya yakalandı

DHA

Habur Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonlarda 5 milyon 308 bin liralık kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen TIR'lardan riskli görülenler, yakın takibe alındı. Ekipler, X-ray taramasına sevk edilen 4 TIR'daki aramalarda, çeşitli bölmelere gizlenen kaçak eşyaları tespit etti.

İlk operasyonda, dorse kapağı içine son model 100 cep telefonu zulalandığı ortaya çıkarıldı. Pirinç taşınan 2 TIR'da yapılan kontrolde ise pirinç yüklerinin altına poşetlerle gizlenen 9 bin 385 şarj başlığı, 8 bin 285 şarj kablosu, 100 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Son operasyonda da TIR dorsesinin alt boşluklarına gizlenen 400 kablosuz kulaklık, 250 şarj başlığı ve kablosu, 3 cep telefonu ele geçirildi. Habur Gümrük Kapısı'nda hafta sonu ele geçirilen kaçak eşyaların değerinin, 5 milyon 308 bin lira olduğu belirlendi.

Operasyonların ardından Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.