19 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bünyesinde bir araya getirdiği yetkin sanayi inisiyatifi ve yaygın sivil toplum kuruluşu kimlikleriyle, sürdürülebilir çevre ve ekonomi dengesine katkıda bulunan ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı’nın Yeşil Nokta Basın Ödülleri bir kez daha sahiplerini buldu.
Bu yıl sekizincisi düzenlenen törende toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye yönelik haberlere öncelik veren haber ajansı, gazete, dergi, televizyon, radyo ve haber portalına Yeşil Nokta Basın Ödülü verildi.
Haberturk.com Köşe Yazarı Ayşe Özek Karasu, Capital Dergisi Editörü Özlem Aydın Ayvacı, Kafa Radyo Yayın Direktörü Bülent Baygül, Milliyet Gazetesi Çevre Editörü Gökhan Karakaş, A Para “İyilik Peşinde” Program Koordinatörü Yelda Turan ödül alan isimler oldu. Anadolu Ajansı’nın kurumsal ödül aldığı törende, ÇEVKO Vakfı toplumsal bilgilendirme faaliyetlerine katkı veren köşe yazarı Gila Benmayor da törende Özel Ödül aldı.
Vakıf Genel Sekreteri Mete İmer; “Çevre hassasiyeti ve geri dönüşüm kültürünün toplumsal bilinç olarak yaygınlaşması konusunda medya en önemli paydaşlarımız arasındadır. Topluma ve toplumun geleceğine karşı sorumluluk hisseden medya mensuplarının, çevre ve geri kazanım konularına verdikleri önem, hem kurumlara, hem de geri kazanımın başlangıç noktası olarak gördüğümüz bireylere ve hane halklarına ulaşmamıza büyük katkı sağlıyor. Sürdürülebilir Çevre ve Yaşam için birer iyi niyet elçisi olarak gördüğümüz değerli medya mensuplarına, bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
Almanya orijinli olarak 30 yıla yakın süredir uygulanan Yeşil Nokta Sistemi, bugün çoğunluğu AB üyesi 31 ülkede geçerli 150 binden fazla kuruluşu, yılda yarım milyardan fazla tüketiciye ulaşan yaklaşık 400 milyar ambalajı kapsayan, sanayi sorumluluğu simgeleyen, uluslararası bir model haline gelmiş durumda. Bir ambalajın üzerinde yer alan “Yeşil Nokta” işareti, o ambalajlı ürünü piyasaya süren ekonomik işletmenin ambalaj atıklarının geri kazanımı ile ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirdiği anlamına geliyor.
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