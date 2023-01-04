Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Habertürk yazarı Murat Bardakçı: Eda Taşpınar vakası adli değil tıbbidir

Bir mescidin içinde tepkilere neden olan fotoğrafı nedeniyle savcılığa ifade veren Eda Taşpınar'la ilgili olarak değerlendirmede bulunan Habertürk yazarı Murat Bardakçı, "Bu yaptığı iş adli soruşturma değil; tıbbi bir soruşturma konusu olmalıdır" ifadelerini kullandı

Giriş: 04.01.2023 - 23:00 | Güncelleme: ABONE OL
Habertürk yazarı Murat Bardakçı: Eda Taşpınar vakası adli değil tıbbidir
HABERTURK.COM

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, bir mescidin içinde fotoğraf çektiren Eda Taşpınar'a açılan soruşturmayla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu:

Eda Hanım'ı savcılığa davet edip, ifade almışlar. Bence yanlış. Bu yaptığı iş adli soruşturma konusu olmamalı. Bu tıbbi bir soruşturma konusu olmalı. Niçin derseniz; bir insan cami olduğu her bakımdan belli olan bir mekâna girecek. Oraya sandalyesi gelecek, bilmem nesi gelecek. Transparan elbise ile resmini çektirdi. Tamam böyle bir iş yaptı diyelim. Bunu sosyal medyaya, Instagram hesabına koyduğu vakit, ortada bir akıl zaafı, anlayış, izan noksanı ve bir yerde de çatlaklık var açıkçası.

"AKLI BAŞINDA BİR İNSAN BÖYLE BİR İŞİ NASIL YAPAR?"

Bu işin dediğim gibi adli soruşturma konusu değil tıbbi ve psikiyatrik soruşturması olması lazım. Bu işi yapanın savcı olması bence gereksizdir. Psikiyatrist olması lazım. Aklı başında bir insan böyle bir şeyi nasıl yapar. Bu şöhret merakı nedir. Üç beş beğeni alacağım diye her şeyi yerle yeksan etmek. Bu şekilde bir şey yapmak akılla alakalı bir şey değil. O yüzden ben soruşturmaya da karşıyım.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Çiğ köftecide silahlı kavga: 1 ağır yaralı
Çiğ köftecide silahlı kavga: 1 ağır yaralı
BMGK'nın 5 yeni geçici üyesi göreve başladı
BMGK'nın 5 yeni geçici üyesi göreve başladı
Suriyeli muhaliflerden Türkiye açıklaması
Suriyeli muhaliflerden Türkiye açıklaması
Soma'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
Soma'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.