Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Konya'da seyir halindeki otomobilin bagajında oturarak seyahat eden kişi, görenlerin yüreğini ağzına getirmişti. Trafiği tehlikeye sokan o anlar, başka bir sürücünün cep telefonu kamerası ile görüntülenmiş, kendi canıyla birlikte diğer sürücüleri de tehlikeye atan şahıs ve araç sürücüsü, uyarılara rağmen hız kesmeden yoluna devam etmişti.

TÜM İKAZLARA RAĞMEN HIZ KESMEDEN DEVAM ETMİŞTİ!

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberinde önceki gece Konya'da akşam saatlerinde trafikte seyir halinde giden bir arabanın bagajına yerleştirilmiş olan motosikleti tutan şahıs diğer sürücüleri korkuttu. Seyir halindeki diğer araçlar tarafından uyarılmalarına rağmen şahıs ve sürücü hız kesmeden yola devam etti.

KENDİ VE DİĞER SÜRÜCÜLERİN CANINI TEHLİKEYE ATMIŞTI!

Akıl almaz seyahate şahit olan sürücülerden Yasin Bütüner, "Sürücüyü defalarca selektör ve kornalarla uyardık ama durmadı. O arabaya o boyuttaki bir motoru yüklemeleri bir kenara, adamın da güvenliksiz bir şekilde motoru sabit tutuyor olması akıllıca değil. Kendi canlarını tehlikeye atıyorlardı ve aynı zaman da diğer sürücülerin de" diye konuştu.

HABERTÜRK'TEKİ HABERDEN SONRA EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Habertürk'te yer alan haberin ardından harekete geçen Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte tehlike saçan araç sürücü M.A.A'yı tespit ederek cezai işlem yaptı.

TRAFİKTEN MEN EDİLMİŞ ARAÇLA KURAL İHLALİ YAPMAK SUÇUNDAN

Daha önce muayenesi olmadığı için trafikten men edilen aracı kullanmasının yanı sıra standart taşıma yöntemleriyle mümkün olmayan (gabari) yükle ve araç dışına yolcu bindirerek kural ihlali yaptığı saptanan M.A.A'ya 1.719,00 TL trafik idari para cezası kesildi. Söz konusu araç ise çekici ile kaldırıldı.