Lütfen küçümsemeyin, Yeni Zelanda Başbakanı doğru olanı yapıyor

Yeni Zelanda başından beri hiç ayağı sürçmeden doğru mesajları vermeyi ve doğru duyguyu uyandırmayı başarıyor. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in seçimi sayesinde, Batı’daki benzerlerinin aksine burada kimse, “Ah melek gibi çocuktu” ya da “İşçi sınıfındandı, asabı bozulmuş yazık” şekillerine girmedi. Kimse 73 sayfalık manifestoyu görmezden gelemedi ve bunu bir manyağın yaptığı tekil bir olay gibi göstermeye kalkışmadı.

CAMİLER ÇİÇEK BAHÇESİNE DÖNDÜ

Eylemin yapılış tarzının ve üzerinde çalışılmış manifestonun, “Başkalarını da özendirmeyi hedeflediği” dikkate alınarak, saldırının ilham vermesini engelleyecek bir harekât tarzı benimsendi. Camiler çiçek bahçesine döndü. Kadınlar Müslümanlarla aynı yerden bakıp aynı yerden incindiklerini göstermek için başlarını örttüler. Erkekler, “Tamam kadınlar başlarını örttü peki biz erkekler ne yapabiliriz?” diye sordular. Cuma vakti ezanlar televizyonlardan, radyolardan canlı ve hoparlör eşliğiyle verildi. Yeni Zelanda’nın en etkili gazetesi The Press, şehit düşen ilk kişi olan Hacı Davud Nebi’nin son sözleri olan “Selam kardeşim” sözüne binaen ilk sayfasında Arapça “Selam” kelimesini koydu ve saldırı kurbanlarının isimlerine yer verdi.

Jacinda Ardern, en başından beri, teröristin saldırdığı kişilerin Yeni Zelanda’yı yurt olarak seçen kişiler olduğunu söyledi: “Onlar ‘biziz’. Bize karşı bu saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise bizden değil.”

YENİ ZELANDA’NIN YENİ “BİZ” TARİFİ BAŞARILI OLACAK MI?

21. YY’da, herkes kendisini farklı, özel, “sürüden ayrı” bireyler olarak tasavvur etmeye çalışırken yeni “biz” tarifleri yeşertmek zordur. Tarrant’ın eylemi değilse bile “Beyaz ırktanım ve kendi ırkımdan kültürümden insanlarla yaşamak istiyorum. Evvela da kendi ırkımı kültürümü korumak istiyorum. Çünkü bunlar çoğalıyor biz azınlığa düşüyoruz” fikirleri batılı toplumlarda yaygınlaşırken, yeni bir “biz” tarifini ırk, kültür, din aynılığından uzakta, yeni unsur ve değerler üzerine kurmak sahiden zordur.

"DEĞERLERİMİZ SARSILMAYACAK"

Ardern’in şu sözleri ise o “biz”i nasıl tarif ettiğini ortaya koyacak türdendi: “Bu gece evlerinizde beni dinliyor ve böyle bir şeyin burada nasıl olabildiği sorusuna cevap arıyorsanız, biliniz ki biz Yeni Zelanda olarak nefret ehline güvenli bir liman teşkil ettiğimiz için hedef alınmadık. Bu eylem için seçilmemizin sebebi ırkçılığın kabul gördüğü ve aşırılığın barınabildiği bir yer olmamız değil. Tam aksine; öyle olmayışımızdan ötürü seçildik bu eylem için. Çünkü biz çeşitliliği, iyiliği, merhameti temsil ediyoruz; değerlerimizi paylaşanlara yurt, ihtiyaç duyanlara sığınak oluyoruz. Ve sizi temin ederim ki bu değerler bu saldırıyla sarsılmayacak ve sarsılamaz. Biz, 200’den fazla etnisitenin bulunduğu, 160 lisanın konuşulduğu bir ülkeyiz ve bununla iftihar ediyoruz. Bu çeşitlilik içinde ortak değerler paylaşıyoruz. Ve şimdi -bu gece- öne çıkan ortak değerimiz, bu trajediden etkilenen topluluğa şefkatimiz ve desteğimizdir; ikincisi, bunu yapan kimselerin ideolojisini mümkün olan en kuvvetli şekilde kınamaktır. (Kınadıklarımıza) Onlara diyoruz ki: Siz bizi seçmiş olabilirsiniz; ama biz sizi külliyen ret ve mahkûm ediyoruz.”

NEREDEN BAKSANIZ DOĞRU BİR YAKLAŞIM

Demek ki Yeni Zelanda’nın “biz”i şöyle bir şey: Biz, çeşitliliği, iyiliği, merhameti temsil ediyoruz. Değerlerimizi paylaşanlara yurt olmak, ihtiyaç duyanlara sığınak olmak alameti farikamız. Böyle kişiler bizdendir, gayrısı değildir. Nereden baksanız doğru bir yaklaşım. Bu çabayı küçümseyenlerin aklında daha iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca kendilerine “Nerede o yoğurdun bolluğu?” diye sormak istiyorum.

İNSANLIĞIN GEREĞİ...

Müslümanlar daha önce de pek çok yerde saldırıya uğradılar. Hâlâ uğruyorlar. Peki biz ne görüyor ve duyuyoruz? Marvel dizilerinde yer alan Felluce’de masumları öldürdükten sonra kafayı kırıp “iyilik savaşçısı” olmaya karar vermiş “vigilante” karakterler üzerinden yapılan kırık dökük günah çıkarmaları. En fazla bu. Yeni Zelanda ise benzerleri ile kıyaslandığında benzersiz bir şey yapıyor. Bunun altını çizmek ve bu tavrı örnek göstermek elbette “insanlığın” gereği.

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Hayran olduğum kadın başbakan

Yeni Zelanda bizim için dünyadaki en uzak noktalardan biri. Hakkında çok az şey bildiğimiz, radarımıza neredeyse hiç girmeyen, ufacık nüfuslu bir ülke.

DÜNYAYA DERS VERDİLER

Ama bu küçük ülke geçen cuma günü yaşadığı korkunç saldırıdan sonra bütün dünyaya öyle bir ders veriyor ki... O küçük ülkenin unutmaya yüz tuttuğumuz empati kavramını öyle içten benimsemiş, öyle cesur, öyle samimi bir başbakanı var ki!

EZAN VE SAYGI DURUŞU...

Dün Başbakan Jacinda Ardern büyük bir meydanda cuma namazı için Müslümanlarla bir araya geldi. Namaz, devlet radyo ve televizyonundan naklen yayınlandı. Başbakan başörtüsü ile geldiği tören alanında, “Hz Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem” diyerek başladı konuşmasına ve “Biz biriz” diye haykırdı. Daha sonra ezan başladı, ardından 2 dakikalık saygı duruşuna geçildi. Ve bu tören saldırının yaşandığı caminin hemen yanı başında gerçekleşti.

RADİKALLEŞMEYE KAFA TUTUYOR

Öyle kucaklayıcı, öyle candan bir yas, öyle sahici bir sahiplenme yaşanıyor ki Yeni Zelanda’da camide öldürülen masum insanlar için. 11 Eylül’den beri Batı’da yükselen Müslüman düşmanlığını yok saymaya, bu düşmanlığın adını koymaktan imtina etmeye adeta ant içmiş çevrelerin panzehiri sanki Yeni Zelanda Başbakanı’nın kucaklayıcı tavrı. Ezber bozan bir çıkış bu. Küçücük bir ülke dünyadaki radikalleşme trendine kafa tutuyor. Cesurca ve yeniden çoğulculuğu, hümanizmi ve farklılıklara saygıyı hatırlatıyor.

HELAL OLSUN ARDERN!

Ben bu cesur kadına şapka çıkarıyorum! Helal olsun Jacinda Ardern! Dünyada liberal değerler Yeni Zelanda’dan gelen bu kararlı ve özgürlükçü çığlıkla yeniden güçlenecek…