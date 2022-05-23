Habertürk'te medeniyetin doğuşu masaya yatırılıyor

Habertürk TV, Şanlıurfa'da Fatih Altaylı'nın Teke Tek Programında Prof. Dr. Celal Şengör, Prof. Dr. Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Mehmet Önal ile medeniyetlerin doğuşunu masaya yatırılıyor.



PROF. DR. MEHMET ÖNAL: İklimsel değişiklikle birlikte av hayvanları azalıyor. İnsanlar üzülüyor. O üzüntü yerini sevince bırakıyor. Harran ovası 400 metre ise rakım 700 metreye; hatta Nemrut Dağı'nda 2500 metreye çıkıyor. Burada yabani tahıl, yoğun bitki örtüsü sebebiyle yabani tahıllar oluşuyor, baklagiller ve arpa. İnsanlar ekmeden sadece biçerek topluyor. Daha önce biliniyordu ki, insanlar toprağa sürdü, buğdayı depoladı, hayvanları evcilleştirdi. Ondan sonra sanatı, mimariye başladı. Ama bölgemizdeki bu iklimsel değişlik sonrası insanlığa sunulan durum 2 bin yıl önce başladı.

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