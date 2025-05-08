Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı: Sıcak havalara kısa bir mola

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, sıcak havaların yerini serin ve yağışlı günlere bırakacağını ifade etti. Öztel'in değerlendirmesi şöyle:

Türkiye genelinde hava ısındı, sıcaklıklar mevsim normallerini yer yer 12°C aştı.

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Yaz mevsimini hatırlatan bu sıcak hava dalgasının hemen ardında neyse ki daha da sıcak günler yerine, serin ve yağışlı birkaç gün var. Hafta sonu Marmara’yı ve Karadeniz ile İç Anadolu’yu etkileyecek soğuma ve lokal olarak kuvvetli yağışlara hazır olmakta yarar var.

Açık hava planı yaparken 10-11 Mayıs tarihlerinin özellikle öğleden sonralarına dikkat etmekte yarar var.

HAVA DEĞİŞİMİ YAĞMURLARI GETİRECEK

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Ukrayna-Romanya üstündeki soğuk cephe, bu hafta sonu Türkiye’nin kuzey bölgelerini üşütmeye geliyor. Bu hava değişimi ile İstanbul’da yeniden gözler mont arayacak, hava sıcaklıkları 10 Mayıs Cumartesi ve 11 Mayıs Pazar günleri İstanbul’da 13-15°C kadar hissedilir. Sıcak hava ile soğuk havanın bu yer değişimi, ülkemizde yeni yağmurlar oluşturacak. Soğuk hava ise Marmara ve Karadeniz ile sınırlı kalacak, Ankara ve çevresi de 5-6°C kadar serinleyip mevsim normallerine inecek.

Marmara’nın kuzeyi ile güneyi arasında bile ciddi sıcaklık farkları olacak, İstanbul’da rüzgarlı bir haftaya hazır olalım fakat poyrazdan esecek (ve kulakları-elleri üşütecek) bu rüzgar bu kez fırtınaya dönmüyor. 13 Mayıs Salı öğleden sonra ise biraz kuvvetli eserek 40 km/saat sürate çıkabilir. EGE'DE SICAKLIKLAR 25 DERECEYİ AŞABİLİR Ege ve Akdeniz ise bu soğuktan Marmara gibi etkilenmiyor, İzmir ve Antalya arasında sıcaklıklar 25 ila 28°C’lerde seyredecek, hatta cumartesi günü kıyı Ege’de gölgede ölçülen sıcaklık 32°C’yi aşabilir. İstanbul ise hissedilir bir soğumanın ve biraz kuvvetli ama kısa süreli yağmurun ardından, yeni haftada 18-20°C’lere tırmanıp serin ve güneşli bir ilkbahar havasına kavuşuyor. Çanakkale-Balıkesir-Bursa hattında ise sıcaklıklar 20°C’nin üstünde seyredecek. Son 2 gün Anadolu’da Ankara, Malatya, Elazığ gibi merkezlerde lokal ama kuvvetli yağışlı geçti. Bu ilkbahar yağmurları karaların gittikçe ısınması ile daha kuvvetli hale geliyor. Yerden yukarı büyük bir enerji bularak yükselen bulutlar, iri ya da küçük taneli dolu yağışlarına, rüzgar fırtınalarına yol açıyor. Mevsim için normal hava olayları, fakat riskleri bilmekte yarar var.

HAFTA SONU TABLO NE OLACAK? Bu hafta sonu gelirken Cuma gecesi, Cumartesi sabah-öğlen arası İstanbul’da yağmur ihtimali yükseliyor. 10 Mayıs Cumartesi şimdiki tahmine göre Çanakkale-Tekirdağ-İstanbul boyunca sabah-öğlen arası kuvvetlice yağabilir. Şimşekli ve gök gürültülü hava Bursa, Uşak, Balıkesir, Karabük, Çankırı, Kastamonu, İnebolu, Bartın ve Çorum’da da görülebilir. Turgutlu-Salihli-Simav-Gediz arasında (mevye ve sebze tarımı yapılan bir bölge) dolu yağışı ihtimali bulunuyor. Cumartesi gecesi ile Pazar sabahı arası bu alanda kuvvetli sağanak ve dolu yağışı görülebilir. Cumartesi ayrıca Karadeniz’in iç kesimlerindeki yüksekler, Doğu Anadolu’da Erzurum-Kars çevresi yine ilkbahar sağanaklarıyla ıslanır. ANADOLU'DA KUVVETLİ SAĞANAKLAR 11 Mayıs Pazar gününün yağışları daha çok İç ve Doğu Anadolu ile sınırlı kalacak görünüyor, Doğu Karadeniz kıyılarında da bu pazar yağabilir. 12 Mayıs Pazartesi gününden itibaren ise mevsim normallerine düşmüş bir Marmara (18-22°C), yaz havasını kıyılarda yaşayan Ege ve Akdeniz ile aralıklı ama kuvvetli sağanak yağış kaydedilen bir Anadolu havası, 5-6 gün süreyle bizimle olacak.