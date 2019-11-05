Araştırma yapılıyor

TCDD, geçen hafta sosyal medyada gündem olan, 15 Temmuz için hazırlanan taslak afişleri hızlı trenlerden toplattı. Yönetim, “Lorem ipsum” yazılı taslak afişlerin peşini bırakmıyor. Bu işin arka planını ve taslak afişlerin nasıl olup da trenlere asıldığını araştırıyor. Kaynaklar, “Bir art niyet ya da kasıt olacağını düşünmüyoruz ve öngörmüyoruz. Ancak, yine de konu araştırılıyor” dedi.

Geçen hafta, hızlı trende yer alan 15 Temmuz'la ilgili bir afiş, sosyal medyanın gündemine oturdu. Afişin, taslak halinin basıldığını gösteren görüntüler sosyal medyada yayınlandı. "Demokrasi zaferi" başlığı ve görselin altında "Lorem ipsum" metni yer alıyordu. Lorem ipsum, grafik ve sayfa tasarlarken metnin konulacağı yerde nasıl duracağını göstermek için kullanılan evrensel test yazısını ifade ediyor.

TCDD yönetimi, harekete geçti ve söz konusu afişleri toplattı. Ancak, konu bu noktada kapanmadı.

ARAŞTIRMA YAPILIYOR

TCDD, bu işin arka planını araştırıyor. Bu araştırmalarda söz konusu afişlerin, 50’şer adet olarak basıldığı ve bunlardan birinin tartışmalara konu olan özellikte olduğu öğrenildi.

Peki, bu afiş nasıl olup da trenlere asıldı? Kaynaklar, “Bir art niyet ya da kasıt olacağını düşünmüyoruz ve öngörmüyoruz. Ancak, yine de konu araştırılıyor” dedi.