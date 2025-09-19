Habertürk
        HABERLER: Anne ile oğlunu ayıran kaza | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Anne ile oğlunu ayıran kaza kameraya yansıdı!

        Aksaray'da, sinyalizasyon ışıklarında bekleyen TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 19 yaşındaki İbrahim Doğan yaralandı, yanındaki annesi 50 yaşındaki Faden Doğan ise yaşamını yitirdi. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 13:23 Güncelleme: 19.09.2025 - 13:23
        Aksaray'da kaza, saat 07.30 sıralarında Aksaray-Konya kara yolu Eşmekaya beldesi girişindeki kavşakta meydana geldi. İbrahim Doğan (19) yönetimindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Sedat Özer'in (50) kullandığı TIR’a arkadan çarptı.

        ANNESİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sürücü İbrahim Doğan'ın yaralandığı, yanındaki annesi Faden Doğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

        İbrahim Doğan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Faden Doğan’ın cansız bedeni ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazadan yara almadan kurtulan TIR’ın şoförü Sedat Özer gözaltına alındı.

        KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

        Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Sedat Özer'in kullandığı TIR, sinyalizasyon ışıklarında duruyor.

        Bu sırada hızla gelen Doğan'ın kullandığı otomobil, TIR'a çarpıyor.

