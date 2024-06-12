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        Haberler Bilgi Magazin Hababam Sınıfı Tatilde kaç yılında, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde konusu ne oyuncu kadrosunda kimler var?

        Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları ve konusu

        Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları ve konusu gündeme geldi. Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eseri Hababam Sınıfı'nın 4. filmi olan Hababam Sınıfı Tatilde bugün televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Film severler Hababam Sınıfı Tatilde filminin kaç yılında, nerede çekildiğini merak ediyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 20:15 Güncelleme: 12.06.2024 - 20:15
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        • 1

          Yönetmen ve yapımcı koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu Arzu Film imzalı 1977 yapımı film hakkındaki ayrıntılarını sizler için haberimizde derledik. Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin sonrasında seri Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ile devam ettirdi. İşte Hababam Sınıfı Tatilde filmi hakkında merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek Özel Çamlıca Lisesi'ne yeni gelen dört kız öğrenciyi kabul eder. Bu dört kız, Hababam Sınıfı'na gönderilir. Kısa zamanda Hababam Sınıfı'nın haylazlıklarına uyum sağlayan kızlar, erkeklere karşı bir savaş başlatır. Sürekli erkeklerin tuzaklarına düşen kızlar, başlarına geleceklerini önceden öğrenebilmek için erkekler arasında bir ajan aramaya başlar.

          Okuldan kaçmak için izcilik bahanesiyle Badi Ekrem'i kandıran öğrenciler, maç dönüşü karşılarında her zamanki gibi Mahmut Hoca'yı bulur. Mahmut Hoca'nın cezası ise, öğrencilerin bir süre izcilik kampına gitmesidir.

        • 3

          HABABAM SINIFI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

          Münir Özkul – Kel Mahmut

          Kemal Sunal – İnek Şaban

          Adile Naşit – Hafize Ana

          Şener Şen – Badi Ekrem

          Avni Yalçın – Edebiyat Hocası Avni

          Feridun Şavlı – Domdom Ali

          Ahmet Arıman – Hayta İsmail

          Sevda Aktolga – Sevda

          Ayşen Gruda – Ayşe

          Muharrem Gürses – Okul müdürü

          Ayben Erman – Sevtap

          Teoman Ayık – Öğrenci

          Filiz Bozkurt – Filiz

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