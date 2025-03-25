Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Hababam Sınıfı' oyuncuları, yaşlılarla buluştu - Magazin haberleri

        Nuri Alço: Burada olmaktan onur duyuyorum

        'Hababam Sınıfı' oyuncuları, Yeşilçam Vokal Grubu üyeleri ve Nuri Alço, Yakacık Sanatçı Yaşam Evi'nde yaşlılarla bir araya geldi. Nuri Alço; "Burada olmaktan onur duyuyorum" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 13:03 Güncelleme: 25.03.2025 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Burada olmaktan onur duyuyorum"
        ABONE OL
        ABONE OL

        'Hababam Sınıfı' oyuncuları Ahmet Arıman ile Teoman Ayık'ın üyesi olduğu Yeşilçam Vokal Grubu, Narin Polat ve Rana Ulu ile birlikte Yakacık Sanatçı Yaşam Evi'nde bir moral gecesi düzenledi.

        Geceye, Nuri Alço da katıldı.

        "ESKİ GÜNLERİ YÂD ETMEK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"Nuri Alço; "Güzel bir ortam, burada olmaktan onur duyuyorum. Burası sanatçıların bulunduğu bir yaşam evi. Sanatçılar olarak yaşlılarımızla bir araya gelmek, eski günleri yad etmek çok güzel bir duygu. Onlara daha çok değer verilmeli ve bu tür etkinlikler artırılmalı" diye konuştu.

        REKLAM

        "HATIRALARINI HATIRLAYARAK MUTLU OLUYORLAR"Teoman Ayık ile Ahmet Arıman'ın yaklaşık bir aydır huzurevlerini ziyaret ettiklerini belirterek; "İnsanlar, eski hatıralarını hatırlayarak mutlu oluyorlar. Biz de Hababam olarak bir tarihiz ve onları eğlendirebildiğimiz için çok mutluyuz" dedi. Ahmet Arıman ise "Bu hafta, Yaşlılar Haftası. Biz de yaşlılarımızı mutlu etmek istedik" diye konuştu.

        Sanatçılar, programın düzenlenmesinde emeği geçen ve destek olan Dr. Dursunay Durak’a teşekkür etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hababam sınıfı
        #Nuri Alço

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni siperler bulundu
        Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni siperler bulundu
        ABD Savunma Bakanı savaş planını reddetti
        ABD Savunma Bakanı savaş planını reddetti
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!
        Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Habertürk Anasayfa