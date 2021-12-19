'Hababam Sınıfı' ve 'Yeşilçam Sineması'nın ruhu günümüzde neden yok?

Gerçekten irdelenmesi ve incelenmesi gereken bir konu. Bir defa Türk sinemasında bir Ertem Eğilmez yok. Bana göre sinemanın dahisiydi. O günkü teknolojiyle çekilen filmleri, bugünkü teknolojiyle çekseydi inanıyorum ki dünya sinemasında çok iyi yerlerde olurdu. Vizyonu çok genişti. Hayal bile edemeyeceğimiz şeyleri o çok önceden görüp sahneleyebiliyordu. Yeşilçam, bugün bir yerlerde ise Arzu Film'in ve Ertem Eğilmez'in etkisi büyüktür. O zamanlar amatör ruhla ve çok daha büyük zorluklarla filmler çekiliyordu ama ortaya çok güzel işler çıkıyordu. Bir dönem Yavuz Turgul ve Şener Şen filmleri çok iyiydi. Bugün ise; Türk filmlerinin hepsine haksızlık ve saygısızlık etmek istemiyorum ama birçok filmi inanılmaz kötü buluyorum. Türk sinemasına damga vuran filmlerdi. Salt komedi ve gişe için bir şeyler yapılmamalı. Bugün 'Hababam Sınıfı' 46 yıl geçmiş hala izlenebiliyor. Türkiye'de ailece oturup izlenebilecek birkaç filmden bir tanesidir. İnsanları hem güldürür, hem hüzünlendirir, hem de düşündürür. Komedi adı altında Türk sinemasında bir yozlaşma var. Ben böyle yapımlara karşıyım.