'Hababam Sınıfı'nın 'Hayta İsmail'i Ahmet Arıman: Askerdeyken rol aldım
Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden olan 'Hababam Sınıfı'nda 'Hayta İsmail'e hayat veren Ahmet Arıman ile buluştuk. Arıman ile hem nostalji yolculuğu yaptık, hem de şimdiki hayatını konuştuk
- 1
Rıfat Ilgaz'ın kitabından uyarlanarak Ertem Eğilmez tarafından beyazperdeye yansıtılan 'Hababam Sınıfı', yayınlanmaya başlamasının üzerinden 50 yıl geçti.
- 2
Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal ile Tarık Akan gibi isimlerin rol aldığı ve 7'den 70'e herkesin gönlüne dokunan filmde 'Hayta İsmail' karakterine veren Ahmet Arıman ile bir araya geldik. Arıman, geçmişi ve bugünlerini anlattı.
- 3
ÖNCE MÜZİK, SONRA SİNEMA...
Oyunculuktan önce müzikle ilgilenmeye başlayan Ahmet Arıman; "14 - 15 yaşında müziğe merak sardım. Almanya'da çalışan babam, oradan org alıp İstanbul'a gelmişti. Müziğe ilgim daha da artınca eğitim aldım. Orkestralarda yer almak istiyordum. Çalışmak için Hey Dergisi'ne iş ilanı verdim. Nail Tatlıöz ile çalışmaya başladık. Turnelere çıktık. Rahmetli Ziya Taşkent assolistimizdi" dedi.
-
- 4
Mine Koşan, Ersen ve Dadaşlar gibi dönemin ünlü isimlerinin orkestrasında yer alan Arıman, müzik yolculuğuna devam ederken tanıştığı Münir Özkul sayesinde sinemaya adım atmış.
70 yaşındaki Arıman, 'Hababam Sınıfı'nın kadrosuna katılma sürecini şöyle anlattı: Anadolu turnesine çıkmıştık. Konserler sonrasında Münir Özkul da şov yapar, komik şarkılar söyleyerek, fıkra anlatırdı. Müthiş bir meddah olarak tek başına ortalığı yıkıyordu.
- 5
Münir Özkul, şovunda yaptığı bir şakaya beni de dahil etti. Daha öncesinde konuşmamıştık. Şaşırdım ve karşılıklı olarak doğaçlama oynadık. İzleyiciden güzel tepki alınca, Münir ağabey; "Bunu her zaman yapabilirsen, başka sahnelerimde karşılıklı oynayabiliriz" dedi. Ben de; "Yapmaya çalışırım" diyerek, onayladım. Sonraki şovlarına beni de dâhil etti. Turne bitti, İstanbul'a geldik.
- 6
"MÜNİR ÖZKUL, ERTEM EĞİLMEZ'E BENİ ÖNERDİ"
Meğerse, o sırada da 'Hababam Sınıfı'nın ana ekibi kurulmuş, yardımcı oyuncular aranıyormuş. 'Domdom Ali' ve 'Tulum Hayri'yi gibi karakterleri canlandıracak isimler belli olmuş. Filmin yönetmeni Ertem Eğilmez, 'Hayta İsmail' karakteri için gazete ilanından başvuran adayları seçmemiş. Münir ağabey, Ertem Eğilmez'e beni önermiş. Sonrasında Arzu Film'in Beyoğlu'nda ofisine gittim. Ofise bir girdim Kemal Sunal, Tarık Akan, Adile Naşit karşımda... 10 dakika sonra da Ertem Eğilmez geldi. "Benim 'Hayta İsmail'imsin' dedi" ve filmin kadrosuna katıldım. Hiçbir şey demeden beni dâhil etmesine şaşırdım. Ancak sonradan öğrendim ki, Ertem Eğilmez, Münir ağabey'in şovundaki performansımı izlemiş.
-
- 7
Ahmet Arıman, Ertem Eğilmez'in kendisine; "Bu filmde lakap almanın değerinin ne kadar önemli olduğunu yıllar sonra anlayacaksın" dediğini de belirtti. Eğilmez ile ilgili; "Çalışması hem en zor, hem de en kolay insanıydı" diyen Ahmet Arıman; "İşine duyduğu saygıyı herkesten beklerdi ki ortaya iyi bir iş çıksın. Tarık Akan, Ayşen Gruda ve Halit Akçatepe fark etmez sete 5 dakika geç kalana tepkisini gösterirdi. Amatör oyuncularla başrol oyuncularını birbirinden ayırmazdı" ifadelerini kullandı.
- 8
Ahmet Arıman; "Set kuruldu, 10 - 15 gün çekimler başlamadı. Sabah geliyoruz, Adile Sultan Kasrı'nın bahçesinde futbol oynuyoruz, sohbet ediyoruz, akşama doğru da eve gidiyoruz. Anlam veremedim. 'Film çekilmeyecek herhalde' dedim. Meğer Ertem ağabey, çekimler öncesinde tüm set ekibi olarak kaynaşmamızı sağlamak için çekimlere başlamamış" diye konuştu.
- 9
'Hababam Sınıfı Uyanıyor'ın çekimlerinde askerde olan Ahmet Arıman, askerden izin alarak filmde rol aldığını söyledi: Acemi birliği Ankara, usta birliğinde ise İstanbul'daydım. Arzu Film'den ailemi aramışlar; 'Ahmet, askerden izin alınca sete gelsin. Asker üniformasını da getirsin' demişler. Ben de şaşırdım. Meğer, Sadık Şendil, Ertem Eğilmez ve Yavuz Turgul, benim için özel bir sahne yazmış. Yani o sahne çekilirken, gerçekten de askerdim. İzin alıp sete gittim, çekimi yaptık. Sonrasında Halkalı Yarımburgaz'da bulunan birliğime döndüm. Benim için çok büyük bir jestti.
-
- 10
Ahmet Arıman, geçtiğimiz yıl vefat eden yakın dostu Tuncay Akça ile ilgili üzüntüsünü de dile getirdi: 'Edi ile Büdü' gibiydik. Vefat ettiği gün yemeğe gidecektik. 11.00'de telefon geldi, vefat ettiğini söylediler. Yemeğe gidecektik, cenazeye gittik. Mahvolduk. Hayat böyle çok acı gerçeklerle dolu.
- 11
Ahmet Arıman, 'Hababam Sınıfı'ndan sonra, 'Bizim Aile', 'Gülen Gözler' ve 'Neşeli Günler' gibi Türk Sineması'nın unutulmaz yapımlarında da rol aldı.
- 12
İlerleyen yıllarda, Tuncay Akça ve Teoman Ayık ile 'Hababam Vokal' grubunu kuran ve çeşitli etkinliklerde sahne alan Arıman, Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz'ın şikâyeti üzerine, 'Hababam Vokal' ismini kullanmadıklarını söyledi. Arıman, Tuncay Akça'nın vefatının ardından zaten sahneye çıkmadıklarını belirtti.
-
- 13
EVLİLİĞİNİ ELEŞTİRENLERE YANIT
Ahmet Arıman, 2017'de kendisinden 39 yaş küçük Kader Kaynak ile evlendi. Arıman'ın bu evliliği o dönem büyük yankı uyandırmıştı. Oyuncu; "Benim bir dairem var, arabam da yok. 'Parası için evlendi' deseler öyle bir param yok yani. Demek ki ben de bir insanlık görmüş de sevmiş" diyerek, evliliğini eleştirenlere tepki gösterdi.
- 14
"ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM"
Zaman zaman bazı dizi ve filmlerde yan karakterleri canlandırdığını söyleyen oyuncu; "Mecidiyeköy'deki bir ajansta oyunculuk eğitimi veriyorum ve tiyatro oyunlarında yer alıyorum. 70 yaşındayım hâlâ çalışıyorum. Beylikdüzü'nde yaşıyorum. Her gün Mecidiyeköy'e metrobüsle gidiyorum. Oyunculuk sürekliliği olan bir iş değil. Çalışmak zorundayım" ifadelerini kullandı.