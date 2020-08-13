HABERTURK.COM

H&M, İstanbul’daki yirmi ikinci mağazasını Anadolu yakasında Akasya AVM’de açtığını duyurdu. 2 bin 350 metrekarelik bir satış alanında yer alan yeni mağazanın müşterilere hem daha açık hem de daha sürdürülebilir bir mekan yaratmak amacıyla yaratılan RED MOD konseptine sahip İstanbul’daki ilk H&M mağazası olduğu açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, müşterilere daha rahat bir deneyim sağlamak için ayrıca kabin bölümünde bir dinlenme ve bekleme alanı bulunuyor. Mağazanın asma katında ise müşterilerin dinlenebilmeleri için büyük bir lounge alanı olacağı kaydedildi.

H&M Türkiye Ülke Müdürü Müge Arpacıoğlu açılışla ilgili, "Türkiye pazarına inancımız büyük. Akasya AVM, Anadolu yakasının en önemli ve köklü alışveriş merkezlerinden birisi. Global mağaza tasarım konseptine sahip İstanbul’daki ilk mağazamızı Akasya’da açmaktan ve müşterilerimize en son konseptimizle özel bir alışveriş deneyimi yaşatacak olmamızdan ötürü büyük heyecan duyuyoruz" dedi.

H&M Akasya AVM’deki açılışı ile Türkiye’deki mağaza sayısı 60 ve 55 kişiye istihdam sağlayarak toplam çalışan sayısını yaklaşık 2 bin 500 kişiye ulaştırmış olacak.