"HAYATIN İNİŞLERİ VE ÇIKIŞLARI VAR"

Paltrow, çocuklarıyla ağacın önünde verdikleri pozu Instagram hesabından yayınladı. Gwyneth Paltrow, paylaşımına şu notu düştü:

Bu 26 Kasım'da, bu ikisiyle birlikte babamın istirahatgahını ziyaret edebilme şansı buldum. Şükran Günü'nüz kutlu olsun. Hayatın inanılmaz inişleri ve çıkışları var. Belki de bütün bunları aynı anda hissetmek bir sanat.