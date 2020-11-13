Arielle, "Hayatıma şekil veren yılları zaten yanlış cinsiyetteyken geçirmiştim, yirmili yaşlarımı da yanlış vücutta harcamak istemedim. Bu düşünce tarzı, konuyu aileme açmamda yardımcı oldu. Ailemin tepkileri ne olursa olsun, bunun kendim için yapmam gereken bir şey olduğunu biliyordum" dedi.