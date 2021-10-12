Sosyal medyaya birkaç gün önce küçük bir çocuğun, koltuk değneğiyle yürüyüp koştuğu görüntüler düştü. Hızla yayılan görüntülerin Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çekildiği ortaya çıktı.

DHA'da yer alan habere göre Suriyeli ailenin 3 yaşındaki oğulları Muhammet, doğuştan yürüme engelli doğdu.

Sağ diz kapağından aşağısı olmayan Muhammet, koltuk değneği ile yürümeye başladı.

Muhammet'in sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam´ın talimatıyla Muhammed´in ailesine ulaşıldı.

Kaymakamlık görevlileri, uzman ekiple aileyi ziyaret etti. Muhammet'in protez için ölçüleri alındı. Protez bacağı sipariş edilen Muhammed, rahatça yürümek için gün saymaya başladı.