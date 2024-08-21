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        Haberler Bilgi Yaşam Güvercinler yürürken neden kafalarını sallarlar?

        Güvercinlerin kafalarını öne doğru hareket ettirmelerinin sebepleri nelerdir?

        Doğada yüzlerce çeşit güvercin vardır. Her biri farklı özelliklere sahip olmasına rağmen ortak özellikleri, yürürken başlarını öne doğru hareket ettirmeleridir. Peki, neden böyle yürürler?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 16:00 Güncelleme: 21.08.2024 - 16:00
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        • 1

          Çoğu kuş türünün gözleri insanlarınki gibi hareket etmiyor. İnsanlar kafalarını çevirmeden odaklanmak istedikleri şeyi görebilme imkanına sahipken, güvercinler için bu durum çok daha farklı. İşte merak edilenler...

        • 2

          NEDEN BAŞLARINI HAREKET ETTİRİRLER?

          Bu konuya dair birkaç farklı görüş olsa da bilimsel araştırmalar bunun nedeninin güvercinlerin görsel işleme mekanizmasıyla ilgili olduğunu gösteriyor. Güvercinler, çevrelerinde hareket halinde olan görüntüyü bir an için sabitmiş gibi görebilmek, diğer bir ifadeyle görüntüleri “yakalamak” için başlarını hareket ettiriyorlar.

        • 3

          İNSANLARDA DURUM FARKLI

          Aslında bizler de görüntüleri yakalarız ancak güvercinlerden farklı olarak bunun için kafamızı değil gözbebeklerimizi hareket ettiririz.

        • 4

          Diyelim ki otobüste veya trende yolculuk yapıyor ve camdan dışarıyı izliyorsunuz. İşte bu sırada gözbebekleriniz istemsiz olarak sağa sola hareket eder. Optokinetik nistagmus olarak bilinen bu ritmik hareket, tren ilerledikçe sizin de hep ilerideki bir yere odaklanmanızı, böylelikle dışarıda “akan” manzaradan “kareler” yakalamanızı sağlar. Bu sayede camın ötesini net olarak algılarsınız.

        • 5

          GÜVERCİNLERDE BOYUN YAPISININ ROLÜ

          Güvercinler de gözbebeklerini hareket ettirebilir; ancak boyunlarının uzun ve esnek oluşu, görüntü yakalama işinin daha hızlı ve etkin gerçekleşmesini sağlar.

        • 6

          GÜVERCİNLERİN BAŞ HAREKETLERİ ÜZERİNE İLK BULGULAR

          Buna dair önemli ilk kanıt Dr. Barrie J. Frost’un 1978’de Journal of Experimental Biology’de yayımlanan çalışmasıdır. Bu çalışmada Frost, güvercinleri koşu bandında yürütür ve güvercinin yürüyüş hızıyla koşu bandının hızı aynı olduğunda güvercinin başını hareket ettirmediğini gözlemler.

        • 7

          DOĞRU BİLİNEN BİR YANLIŞ!

          Bu arada şunu da belirtelim: Birçok insan güvercinlerin başını öne ve arkaya hareket ettirdiğini zannetse de aslında bu bir yanılsamadır.

        • 8

          Gerçekte güvercinin başı öne doğru giderken gövdesi sabit kalır; gövdesi öne giderken ise başı sabit durur. Ancak art arda gerçekleştirilen bu hareket sırasında sanki güvercinin başı öne ve arkaya gidiyormuş gibi görünür.

          Kaynak: TÜBİTAK

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