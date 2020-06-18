Saliha Çolak scolak@haberturk.com

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre; AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş başkanlığında bir ekip tarafından yürütülen hazırlıklarda sona gelindi. Teklifin bu hafta içinde Meclis'e sunulacağı bildirildi.

Teklife göre; TSK, Milli Savunma Bakanlığı, istihbarat birimleri, cezaevlerinde çalışanlarla, üst düzey kamu yöneticilerinin işe başlamasında güvenlik soruşturması yapılacak. Güvenlik ve istihbarat açısından risk taşımayan alanlarda ise arşiv taraması yeterli sayılacak.

Güvenlik soruşturmasının kapsamı, "özgürlük-güvenlik" dengesi dikkate alınarak hazırlandı. Güvenlik soruşturmasının "olgusal verilere" dayalı olarak yapılmasını öngören sistemde, kişilerle ilgili dosya hazırlanırken, özellikle kişisel beyanlar, öznel veriler dikkate alınmayacak.