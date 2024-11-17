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        Güvenlik korucusu kaza kurbanı

        Bitlis'in Mutki ilçesinde 31 yaşındaki güvenlik korucusu Cengiz İldeş, sepetli motosikletiyle ormandan odun toplamaya giderken kaza kaza yaptı. Motosikletin devrildiği kazada İldeş hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 09:20 Güncelleme: 17.11.2024 - 09:20
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        Güvenlik korucusu kaza kurbanı
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        Bitlis Mutki'ye bağlı Kavakbaşı beldesinde dün sabah saatlerinde motosikletiyle ormana odun toplamaya giden güvenlik korucusu Cengiz İldeş, engebeli arazide aracın kontrolünü yitirdi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Motosikletin devrildiği kazada İldeş, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kazada ölen İldeş'in cenazesi otopsi işlemleri için Mutki Devlet Hastanesine morguna götürüldü. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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        #bitlis
        #güvenlik korucusu
        #trafik kazası
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