Güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu

Denizli'de güvenlik görevlisi olarak çalışan 29 yaşındaki Tayfun Tezde'den bir süre haber alınamayan yakınları polis ekiplerinden yardım istedi. Hemen harekete giden ekipler, gencin kaldığı adrese gitti.

Eve giren ekipler, Tayfun Tezde'yi hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Tezde'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından gencin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırdı.

Tezde'nin ölümü Aydın'ın Karacasu ilçesi Güzelbeyli Mahallesi'ndeki ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Gencin cenazesi ikindi namazına müteakip Güzelbeyli Mahallesi'nde toprağa verilecek.