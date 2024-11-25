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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Güven hizmette azaldı, perakende ve inşaatta arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Güven hizmette azaldı, perakende ve inşaatta arttı

        Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 2,9 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9, inşaat sektöründe yüzde 1,7 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 10:05 Güncelleme: 25.11.2024 - 10:05
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        Güven hizmette azaldı, perakende ve inşaatta arttı
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        Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 2,9 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9, inşaat sektöründe yüzde 1,7 arttı.

        Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2,9 oranında azalarak 111,0 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 oranında artarak 111,7 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,7 oranında artarak 87,8 değerini aldı.

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