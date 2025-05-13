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        Haberler Dünya Guterres, terör örgütü PKK'nın fesih kararından memnun | Dış Haberler

        BM Genel Sekreteri Guterres, terör örgütü PKK'nın fesih kararından memnun

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını "memnuniyetle" karşıladığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 02:58 Güncelleme: 13.05.2025 - 02:58
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        Guterres, terör örgütü PKK'nın fesih kararından memnun
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        BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, "Genel Sekreter, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşılıyor." ifadelerine yer verdi.

        AA'nın haberine göre; sözcü Dujarric, Guterres'in, terör örgütü PKK tarafından açıklanan kararın uygulanması durumunda uzun süredir devam eden bir çatışmanın çözümüne doğru "önemli bir adım daha atılmış olacağına olan inancını" paylaştı.

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        #Birleşmiş Milletler
        #Guterres
        #Terör örgütü PKK
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