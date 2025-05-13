Guterres, terör örgütü PKK'nın fesih kararından memnun

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, "Genel Sekreter, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşılıyor." ifadelerine yer verdi.

AA'nın haberine göre; sözcü Dujarric, Guterres'in, terör örgütü PKK tarafından açıklanan kararın uygulanması durumunda uzun süredir devam eden bir çatışmanın çözümüne doğru "önemli bir adım daha atılmış olacağına olan inancını" paylaştı.

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