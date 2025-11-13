Guterres'ten camiye düzenlenen saldırıya kınama

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, işgal altındaki Batı Şeria'da bir camiye Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

REKLAM advertisement1

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir caminin Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından kundaklanmasından "derin bir rahatsızlık duyduklarını" belirten Dujarric, "Genel Sekreter, İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da bir camiye düzenlediği bildirilen saldırıyı şiddetle kınıyor." dedi.

Dujarric, bu tür şiddet eylemlerinin ve dini mekanlara yönelik saygısızlıkların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, dini mekanlara her zaman saygı gösterilmesi ve bu mekanların korunması gerektiğinin altını çizdi.

REKLAM

Genel Sekreter'in ayrıca, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik tüm saldırılarını kınadığını belirten Dujarric, "Bu tür olaylar, gerilimi tırmandıran ve derhal durdurulması gereken, artan aşırılıkçı şiddet örüntüsünün bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

"İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarını kınadık ve kınamaya devam edeceğiz." diye konuşan Dujarric, "işgalci güç" olarak İsrail'in, Filistinli sivil halkı korumak ve saldırılardan sorumlu olanların hesap vermesini sağlamakla yükümlü olduğunu söyledi. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde bulunan El-Hacce Hamide Camisi'ni kundaklayarak duvarlarına ırkçı yazılar yazmıştı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. İsrail ordusunun baskınlarının yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de hayatı yaşanılmaz kılmak için Filistinlilerin ev ve mülklerine, çiftliklerine ve iş yerlerine saldırıyor, hırsızlık yapıyor.