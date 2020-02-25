25 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kayseri'de yaşayan 8 yaşındaki Nilüfer Şimşek, Kanada merkezli düzenlenen "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda kategorisinde birinci oldu.
AA'nın haberine göre; ODTÜ Geliştirme Vakfı Kayseri Okulları öğrencisi Şimşek, İngilizce düzenlenen matematik yarışmasında 2. sınıftan 1582 öğrenci arasında şampiyon olmayı başardı.
Şimşek, "Sınav hem eğlenceli hem de zordu. Yarışmada birinci olacağımı hayal edemedim ama çok keyifliydi. Birinci olduğuma çok sevindim" dedi.
Çözdüğü test kitaplarının kendisine yardımcı olduğunu anlatan Şimşek, "Çalışmalarım boşa gitmediği için de mutluyum. Ailem de çok mutlu oldu ve istediğimi alacaklarını söyledi" diye konuştu.
DÜNYA BİRİNCİSİ OLDU
Okulun müdürü Kemal Nakipoğlu ise 20 öğrencisinin bu yarışma sonunda sertifika aldığını, Nilüfer Şimşek'in ise dünya birincisi olduğunu kaydetti.
Türkiye'den 4 öğrencinin kendi kategorisinde dünya şampiyonu olduğunu belirten Nakipoğlu, şöyle devam etti: "Bu, Kanada merkezli Brock Üniversitesi'nin yılda 6 kez düzenlediği yarışma. Matematik ağırlıklı. Okulumuzdan 20 çocuğumuz İngilizce olarak katıldı. Yarışmada çocukların gelişimini de izliyorlar. Bu yarışmanın özelliği, çocukların gelişimini izleyip takip edebilmek. Bizim 2. sınıf kategorisindeki kızımız da bu yarışmada dünya birincisi oldu. Biz bunu bize gelen sertifikayla biliyoruz. Düşünün ki ilkokul 2. sınıf öğrencisi İngilizce olarak matematik problemlerini oturup online olarak hiçbir destek almadan çözüyor."
"CİDDİ BİR YARIŞMA"
Nakipoğlu, öğrencilerinin başarısıyla gurur duyduklarını, bu başarının okulun vizyonuna da yakıştığını ifade etti. Sınavda öğrencilerin kesinlikle destek almadığını vurgulayan Nakipoğlu, "Bu sınavda öğrencilerimiz için şifre alıyoruz. Öğrencilerin koordinatör öğretmenleri var. Okulda yapılan bu sınav için öğrenci tek başına bir sınıfa girip okuldaki bilgisayarla 60 dakikalık süre içerisinde Kanada'da gibi sınava girmiş oluyor. İngilizce sunulan soruyu, verilen metinden anlayarak ona göre çözüm üretiyor. Dolayısıyla ciddi bir yarışma" ifadelerini kullandı.
Nakipoğlu, önceki yıllarda da öğrencilerinin katıldıkları fen bilgisi ve yabancı dil yarışmalarında dünya birinciliği ve ikinciliği elde ettiklerini sözlerine ekledi.
ULUSLARARASI CARIBOU MATEMATİK YARIŞMASI
Öğrencilerin matematiği severek yapmalarını ve problem çözmeye yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan Kanada merkezli organizasyon, internet ortamında, dünya çapında yarışma düzenleniyor. Yılda 6 kez 12 kategoride düzenlenen yarışma, İngilizce, Fransızca ve Farsça yapılıyor. Türkiye'den yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, bu dillerden birini seçiyor.
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