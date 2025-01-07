'GURUR ve ÖNYARGI* (*gibi bir şey)' Maximum Uniq'te

'GURUR ve ÖNYARGI* (*gibi bir şey)' Maximum Uniq'te

Jane Austen’ın “Pride and Prejudice” romanından uyarlanan Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey), BKM ve DOT ortak yapımıyla sahneye taşınıyor. Oyun seyircileri aşk, gurur, önyargı ve toplumsal normların kesişiminde eşsiz bir yolculuğa çıkmaya davet ediyor.

Isobel McArthur'un bu asi, komik ve taptaze Jane Austen metni, Murat Daltaban rejisiyle tiyatro sahnesinde can buluyor. Oyuncu kadrosunda Birce Akalay, Nergis Öztürk, Özge Özberk, Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı’nın yer aldığı oyun, edebiyatın bu kült eserini bugüne kadar anlatılmayan bir yerden ele alıyor.

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OYUNUN KONUSU Aşk meşk! Romantizm! İhtiras! Balolar! Dans! Taşralıyla soylunun iki yüzyıllık aşkı! Güzeller güzeli Elizabeth! Yakışıklı mı yakışıklı Darcy! Her şeye rağmen kavuşan, mutlu yarınlara koşan aşıklar… Jane Austen iki yüzyıl önce öyle yazmış. Biz de öyle öğrendik. Ama dahası var... Onlar şimdiye kadar bodrumlarda, çamaşırhanelerde, mutfaklarda saklandılar. Fısır fısır konuştular. Herkesin her şeyini biliyorlar. Kim kiminle görülmüş, kim parasını kumarda kaybetmiş, kim sarhoş olup ortalığı dağıtmış, kim kimin servetine çöreklenmiş… Anlatma sırası Gurur ve Önyargı’nın hizmetçilerinde! Perde açılıyor, sis dağılıyor. Şarkılar, dedikodu, kahkaha, müzik, skandal, pespayelik ve şatafat… Tozlar alındı, temiz çarşaflar serildi, onur konuklarına servis edilecek uyduruk çikolatalar tepsilere kondu, mikrofonlar kuruldu, şarkılar ezberlendi. Leydilerin ve soylu erkeklerin gölgesinde kalan kadınlar yüzyıllık sessizliğin intikamını almaya geliyor.

3 Ocak ve 20 Ocak tarihlerinde İstanbul Maximum Uniq Hall’de seyirciyle buluşacak oyunun biletleri Biletinial’da satışa sunuldu.