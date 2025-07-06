Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Kars, Ardahan, Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Erzurum, Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının tüm yurtta 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

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İstanbul Güneşli 33° Ankara Güneşli 33° İzmir Güneşli 35° Antalya Güneşli 38° Trabzon Yağmurlu 26° Bursa Güneşli 33° Adana Güneşli 36° Diyarbakır Güneşli 36° Gaziantep Güneşli 35° Ağrı Kısmen Güneşli 23°

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan değerlendirmelere göre yağışların Erzurum’un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölgede, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Rüzgarın da Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

Fotoğraf: İHA